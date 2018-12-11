В Орловской области открыли новый тепличный комплекс

ООО «Агропромышленная компания «Кумир» осуществила в Орловском районе первый этап внедрения проекта по использованию современных теплиц типа «Venlo» по голландской технологии.

Новый тепличный комплекс по выращиванию овощных культур, расположенный на площади 7,5 га, предполагает круглогодичное производство свежей экологически безопасной овощной продукции (томаты) в объеме ежегодно около 4,5 тыс. тонн. Сумма инвестиций составила 1,75 млрд рублей. Предприятием создано 150 новых рабочих мест. Первая продукция, выращенная в теплицах, появится в орловских магазинах в марте.

ООО «Агропромышленная компания «Кумир» готовится приступить к реализации второй очереди инвестиционного проекта общей стоимостью более 2 млрд рублей. Планируемый ежегодный объем производства томатов увеличится до 10 тыс. тонн. Дополнительно будет создано 80 рабочих мест.