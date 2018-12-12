В Навашино спущен на воду первый сухогруз проекта RSD32M

Сегодня на Окской судоверфи в Навашино (Нижегородская область) спущен на воду головной сухогруз проекта RSD32M.

Проект судна разработан Морским инженерным бюро (Украина), судно предназначено для морской и смешанной (река-море) перевозки генеральных и навалочных грузов, включая металл, лес, уголь, зерно, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, опасных грузов классов 1, 2, 3, 4, 5, 6.1, 8, 9 в соответствии с МК МПОГ и грузов категории «В» из МК МПНГ.

Технические характеристики:

Дедвейт (в море / в реке) — 6220 / 3833 т.

Главные размерения: длина — 123.17 м, ширина — 16.75 м, осадка — 4.7 / 3.6 м.

Количество трюмов: 3

Объём трюмов: 8804 м³

Контейнеровместимость: 240 (трюм — 180, палуба — 60), TEU

Скорость хода: 10 узлов

Автономность: 20 суток

Экипаж: 11 человек

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