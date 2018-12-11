Строительство танкера проекта 03182 «Вице-адмирал Паромов» на СЗ «Волга»
На нижегородском судостроительном заводе «Волга» продолжается строительство танкера проекта 03182 «Вице-адмирал Паромов» для ВМФ России.
Малый морской танкер заложен 1 сентября 2016 года.
Танкер предназначен для приема, хранения, транспортировки и передачи жидких грузов (дизельного топлива, мазута, авиационного топлива, пресной воды) на надводные корабли и подводные лодки. Кроме того, ММТ будет снабжать корабли и суда грузами в бочкотаре, ящиках, контейнерах, заниматься сбором льяльных, сточно-фекальных вод, сухого мусора и пищевых отходов.
Характеристики судна:
Длина — 75 м.
Ширина — 15,4 м.
Водоизмещение — 3500 т.
Дальность плавания — 1500 миль.
Автономность — 30 суток.
Мореходность — до 9 баллов.
Экипаж — 18-24 человека, плюс — 8 человек боевого охранения. ММТ имеет площадку для вертолета класса Ка-27. Дедвейт при наибольшей осадке — 1560 т.
11.12.1821:09:31
11.12.1821:12:46
11.12.1822:34:04
11.12.1822:57:05
11.12.1823:07:20
11.12.1823:57:57
11.12.1821:27:49