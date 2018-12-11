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Фотофакты

Строительство танкера проекта 03182 «Вице-адмирал Паромов» на СЗ «Волга»

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На нижегородском судостроительном заводе «Волга» продолжается строительство танкера проекта 03182 «Вице-адмирал Паромов» для ВМФ России.

Малый морской танкер заложен 1 сентября 2016 года.

Танкер предназначен для приема, хранения, транспортировки и передачи жидких грузов (дизельного топлива, мазута, авиационного топлива, пресной воды) на надводные корабли и подводные лодки. Кроме того, ММТ будет снабжать корабли и суда грузами в бочкотаре, ящиках, контейнерах, заниматься сбором льяльных, сточно-фекальных вод, сухого мусора и пищевых отходов.

  •  © pp.userapi.com

Характеристики судна:

Длина — 75 м.

Ширина — 15,4 м.

Водоизмещение — 3500 т.

Дальность плавания — 1500 миль.

Автономность — 30 суток.

Мореходность — до 9 баллов.

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Экипаж — 18-24 человека, плюс — 8 человек боевого охранения. ММТ имеет площадку для вертолета класса Ка-27. Дедвейт при наибольшей осадке — 1560 т.

  •  © pravsormovo.ru

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Нижний Новгород, Волга, танкер, 03182
  • Никита Першин Никита Першин
    11.12.1821:09:31

    Интересно, кто производитель винто-рулевой колонки?

    Отредактировано: Никита Першин~21:10 11.12.18
    #1092063
    • Katamaran Katamaran
      11.12.1821:12:46

      еще интереснее, не собираются ли его на воду спускать. По корпусу — вроде уже пора.

      #1092065
      • Нет аватара alex_uns
        11.12.1822:34:04

        Как же не собираются, а батюшка на фото. Вот на днях и спустят!

        #1092099
        • Katamaran Katamaran
          11.12.1822:57:05

          Обращаю внимание на тот факт, что все больше новостей о новинках ВМФ мы узнаем из СМИ епархий и духовенств.

          #1092106
          • Нет аватара alex_uns
            11.12.1823:07:20

            Вот если бы батюшки бы занимались еще и патриотическим просвещением паствы на своих службах, было бы совсем хорошо, на пожертвования от РПЦ на развитие ВМФ я пока не рассчитываю)

            #1092111
      • Нет аватара Полосатый
        11.12.1823:57:57

        Коньки только пределать осталось     и можно на воду спускать    

        #1092131
  • Arthur Avhadeev Arthur Avhadeev
    11.12.1821:27:49

    Быстро его построили

    #1092071
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