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Судостроение и судоходство

В Санкт-Петербурге заложен ледокол «Евпатий Коловрат»

  •  © Фото из открытых источников

Сегодня в Санкт-Петербурге в эллинге ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз» прошла церемония закладки дизель-электроческого ледокола «Евпатий Коловрат» проекта 21180М (заводской № 800), предназначенного для ВМФ России.

Проект нового ледокола разработан конструкторским бюро «Вымпел» (Нижний Новгород). По сравнению с базовым проектом 21180, по которому на ССЗ «Адмиралтейские верфи» в 2017 году был построен дизель-электрический ледокол «Илья Муромец», у ледокола проекта 21180М уменьшены водоизмещение и осадка, что позволит его использовать на мелководных акваториях. Судно предназначено для обеспечения базирования и развертывания сил флота в ледовых условиях, самостоятельной проводки кораблей и судов, а также их буксирного обеспечения в ледовых условиях.

Технические характеристики ледоколов проекта 21180 и 21180М:

Водоизмещение: 6000 / 4080 т.

Главные размерения: длина — 85 / 82 м, ширина — 19.2 / 19 м, осадка — 6.6 / 4.6 м.

Максимальная скорость хода: 15 / 14 узлов

Мощность: 8 МВт

Лёдопроходимость: 1 м.

Дальность плавания: 12000 / 7600 миль

Автономность: 60 / 30 суток

Экипаж: 32 / 28 человек (плюс 50 человек дополнительно)

На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.

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Санкт-Петербург, СФ «Алмаз», ледокол, 21180М
  • Нет аватара Владимир Никифоров
    12.12.1812:08:53

    Очень хороший проект

    #1092217
  • Katamaran Katamaran
    12.12.1813:53:37

    Серия, таким красавцам нужна серия.

    #1092239
  • Morder2012 Morder2012
    12.12.1815:04:59

    Хорошая новость. Вот только проходимость в 1м льда не впечатляет да и 8 МВт мощи тоже как-то не кажется «с запасом». У той же Оби при схожих размерениях 1,5 м ледопрохъодимость и 12 МВт. Но может за счёт былинного имени будет выдюживать. Посмотрим   

    #1092259
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