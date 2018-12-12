С новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Улан-Удэ взлетел первый самолёт

12 декабря началась техническая эксплуатация новой взлётно-посадочной полосы в аэропорту «Байкал» (Улан-Удэ). Закрытие старой полосы, переключение светосигнального оборудования и перемаркировка полос произошла в ночь с 11 на 12 декабря. Первым самолётом, который взлетел с новой полосы, стал международный рейс авиакомпании S7 Улан-Удэ — Пекин.

Стоимость работ составила 4 миллиарда рублей. Финансирование выделено в рамках федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года».

Справка

Новая взлётно-посадочная полоса сертифицирована по I категории метеоминимумов международной организации гражданской авиации. Её размеры — 3400 метров длиной и 45 метров шириной. Цементобетонное покрытие рассчитано на приём таких тяжёлых самолётов, как Вoeing 767-300 и др. Также обустроены рулежные дорожки, светосигнальное оборудование с огнями высокой интенсивности с двух направлений посадки, объекты электроснабжения, водосточно-дренажная сеть, объекты радиотехнического обеспечения полетов, метеооборудования и патрульной дороги и ограждения. Практически при любой видимости в аэропорту теперь смогут приземляться самолеты вроде АН-225 (самый крупный грузовой самолет) и Airbus A380 (крупнейший пассажирский лайнер).