На энергоблоке № 4 Нововоронежской АЭС завершилась загрузка ядерного топлива в реактор

На четвертом энергоблоке Нововоронежской АЭС в рамках масштабных работ по модернизации успешно завершена загрузка ядерного топлива в реактор типа ВВЭР-440. За время существования энергоблока такая процедура осуществлялась 43 раза.

«Загрузка ядерного топлива началась 26 ноября. За это время в активную зону реактора загружены 349 тепловыделяющих сборок (ТВС) и 73 поглотителя. Мы обеспечили физическую готовность энергоблока к пуску. Все дальнейшие шаги будут связаны с получением разрешения Ростехнадзора на последующие этапы», — прокомментировал заместитель главного инженера по эксплуатации второй очереди Андрей Меремьянин.

В рамках модернизации и продления срока эксплуатации энергоблока № 4 Нововоронежской АЭС проведено проведение более 40 мероприятий. После их окончания срок эксплуатации модернизированного энергоблока будет продлен ещё на 15 лет, и составит суммарно 60 лет.