«РосАЛит» прошел сертификацию на поставки деталей для завода Volvo Group в Калуге

Завод алюминиевого литья «РосАЛит» (Нижегородская обл., входит в холдинг СОЛЛЕРС) прошел технологический аудит производства деталей, организованный российским подразделением Volvo Group.

Уже в декабре текущего года компания поставит первую партию деталей собственного производства — крышки коробки передач на завод грузовых автомобилей Volvo в Калуге. Эта деталь изготовлена на роботизированном комплексе литья под давлением Idra 2700, на новой оснастке, специально изготовленной компанией Heck&Becker для выпуска данной детали.

Изготовленные детали там же, в цехах «РосАЛита», проходят тщательный контроль качества, включая рентгеноскопический контроль микроструктуры металла, геометрические размеры проверяются с помощью автоматической измерительной машины. После отливки деталь подвергается механической обработке на современном автоматическом четырехкоординатном обрабатывающем центре и далее проходит гидравлические испытания на герметичность на вновь закупленной для этой цели установке.

Технологический аудит состоял из нескольких этапов: сначала в г. Заволжье Нижегородской области специалисты компании Volvo Group ознакомились с ключевыми технологическими процессами завода: приготовлением алюминиевого сплава, производством отливки, механообработки, системой менеджмента качества, позднее образцы пробной партии деталей проходили проверку на различные геометрические и химические параметры в лабораториях Volvo Group в Швеции. В конце ноября детали «РосАЛит» признаны соответствующими техническим требованиям международной компании.Первые серийные поставки на завод по производству грузовых автомобилей Volvo в Калуге планируются провести в 2019 году.

«РосАЛит успешно развивает работу за счет новых проектов по поставке высокотехнологичной продукции для крупных отечественных и международных компаний. Мы рады, что компания Volvo признала уровень наших технологий соответствующем стандартам и надеемся на дальнейшее успешное сотрудничество», — отметил генеральный директор завода РосАЛит Андрей Салтанов.

«Одна из ключевых задач компании Volvo на российском рынке — развитие проектов по локализации производства компонентов и комплектующих. Завод РосАЛит — один из лидеров металлургических предприятий России по производству деталей из алюминия под высоким давлением, обладающий необходимым оборудованием и технологиями для производства крупногабаритных алюминиевых деталей», — отметил Олег Гришин, специалист по закупкам комплектующих силовой линии Volvo Group Россия.

РосАЛит специализируется на выпуске крупногабаритных алюминиевых деталей для автомобильной промышленности. В частности, на заводе работает машина литья под давлением с усилием запирания 3000 тонн, это один крупнейших в стране агрегатов, также детали проходят механическую обработку на линиях современных европейских высокоточных станков, перед отправкой проходят контроль в лаборатории, оснащенной современным лазерным измерительным оборудованием. На большинстве участков производства задействованы современные промышленные роботы. Постоянно совершенствуется система менеджмента качества.

Крупнейшим клиентом компании «РосАЛит» является Заволжский моторный завод и Ульяновский автомобильный завод. Несколько лет назад предприятие начало поставки крупным отечественным и международным компаниям. Среди крупных международных партнеров — компания Ford, под заказы Ford производятся блок цилиндра, головка блока цилиндра, кронштейны, для другого крупного европейского заказчика — ZF KAMA — картеры коробок передач.