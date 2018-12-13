В Кировской области запустили полный цикл производства препарата для диабетиков

Сегодня на заводе «Нанолек» в Кировской области (п. Левинцы Оричевского района) компания «Мерк» запустила полный цикл производства сахароснижающего препарата. По объему выпускаемой продукции российское производство станет одним из крупнейших в мире после Франции и Греции. Выход на полные производственные мощности и отказ от импортных поставок планируется уже в ближайшие два года. Предполагается, что объем выпуска лекарственного средства составит 400 млн таблеток в год и сможет покрыть потребность российских пациентов.

Согласно исследованиям, на сегодняшний день более 8 млн россиян живут с сахарным диабетом (СД), и их число продолжает расти. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, к 2030 году диабет войдет в семерку заболеваний, вызывающих наибольшее количество смертей людей во всем мире. При этом почти у 20% населения России есть предиабет, то есть патологические изменения в организме, которые при отсутствии надлежащей терапии с большой вероятностью могут привести к развитию диабета 2 типа.

Полной локализации жизненно важного препарата предшествовал тщательный анализ российских производственных площадок. Завод «Нанолек» продемонстрировал абсолютное соответствие международным и российским стандартам.

Производство лекарственных средств компании «Мерк» на заводе «Нанолек» началось еще весной 2016 года, и в течение двух с половиной лет российские и немецкие специалисты работали над развитием проекта.

— Мы выходим на полный цикл производства, это позволит нам задействовать еще больше мощностей нашего предприятия, — сообщил президент ООО «Нанолек» Владимир Христенко.

— Ключевым вектором развития немецкой компании «Мерк» в России стал трансфер технологий и локализация производства высоко востребованных лекарственных средств. На текущий момент локализовано производство лекарственных средств для лечения рассеянного склероза, онкологических заболеваний, артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца, — подчеркнул Маттиас Вернике, генеральный директор Merck Biopharma в России и СНГ.