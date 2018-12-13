Открыто движение по отремонтированному мосту через Оку в г. о. Коломенский в Подмосковье

В г. о. Коломенский в Московской области открыто движение по мосту через реку Ока на дороге регионального значения «М-5 «Урал» — Коломна — М-5 «Урал». К ремонту сооружения подрядчик приступил в 2017 году. Ремонт объекта завершился почти на год раньше запланированного срока. За это время специалисты отремонтировали опорные части переправы, дренажную систему, переходные плиты и плиты проезжей части моста. Обновленный мост может пропускать порядка 20 тыс. машин в сутки.

Во время ремонтных работ движение по переправе не было закрыто. Однако, была реорганизована схема направления транспортных потоков. На данный момент продолжается благоустройство объекта, ликвидируется строительный городок.