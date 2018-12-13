Новый мясоперерабатывающий цех открылся в Башкирии

«Фермерская мясопромышленная компания» 12 декабря открыла в Уфимском районе Башкирии новое производство по переработке мяса, выпуску колбасных изделий и копченой продукции. Цех может перерабатывать до 150 тонн мяса в месяц. Общий объем средств, вложенных в приоритетный инвестиционный проект, составил 105 млн рублей. Генеральный директор Фермерской мясопромышленной компании Алексей Израйлев рассказал, что мясо на их предприятие поставляют фермерские хозяйства Кушнаренковского и Кармаскалинского районов республики.

«Наша закупочная цена на 10 рублей больше, чем фермерам предложили бы на рынке. Сеть собственных магазинов под брендом „Фермерское мясо“ позволяет ставить на нашу продукцию цену на 20-30 процентов ниже, чем на аналогичную, которая продается в крупных сетевых магазинах», — отметил руководитель предприятия. Сегодня у компании 10 собственных магазинов в Уфе. Уже в следующем году планируется открытие еще 30 магазинов по Башкирии. Срок окупаемости нового производства — 10 лет. В год здесь планируется производить 1691 тонну готовой продукции.

После выхода на проектную мощность будет создано 140 новых рабочих мест. В 2019 году здесь будет запущен собственный цех по производству пельменей и полуфабрикатов, которые помимо собственных магазинов будут поставляться в республиканские торговые сети.

В Башкирии ближайшие три года заявлено 36 приоритетных инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций в 60 млрд рублей. Планируется создать 6 тысяч рабочих мест.