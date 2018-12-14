В аэропорту Салехарда открылся новый вертолётный комплекс. Огромное, высотой с трехэтажку здание, легко вмещает сразу четыре Ми-8. В таких условиях, при комнатной температуре, технический персонал АК «Ямал» будет обслуживать свой вертолётный парк. Больше не нужно дышать на замерзшие пальцы или крутить гайки в проливной дождь. Комфортные условия труда гарантируют высочайшее качество предполетного обслуживания. Безопасность полетов возрастет, и это главный плюс. Раньше на Ямале не было таких построек. К тому же не хватало мощностей для технических работ, чтобы их провести, приходилось перегонять вертолёты в Урай или Тарко-Сале. Теперь же все необходимое можно сделать здесь, в Салехарде.

Ангар возвели менее чем за два года. При этом, как отмечают в Авиационной компаним «Ямал», применялись новые нестандартные технологии, в том числе, многоуровневая заморозка грунтов и свайного основания по всей площади.