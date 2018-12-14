Выксунский «Транскузмаш» запустил производство комплектующих для железнодорожных вагонов

Выксунское научно-производственное предприятие «Транскузмаш» (Нижегородская обл., входит в группу «Русполимет») начало серийный выпуск демпфирующих устройств для железнодорожных вагонов. Производство создано на площадке завода «Дробмаш» и направлено на импортозамещение. Испытания показали, что устройство, разработанное предприятием, по характеристикам превосходит иностранные аналоги, которые используются в отечественном вагоностроении.

Разработку поглощающего аппарата для железнодорожных вагонов предприятие вело с 2016 года. Проект получил поддержку Минпромторга страны в рамках программы импортозамещения.

По словам гендиректора «Транскузмаша» Леонида Руденко, на начальном этапе предприятие планирует выйти на объём выпуска в 750 устройств в месяц, а к 2021 году — увеличить производство до 5000 аппаратов ежемесячно с годовым объёмом продаж в 1,65 млрд рублей.

На церемонии пуска производства присутствовали представители вагоностроительных и вагоноремонтных предприятий. Гости стали свидетелями сборки первого серийного устройства «Транскузмаша».

«Транскузмаш» — один из резидентов промышленного парка завода «Дробмаш» (выксунский завод дробильно-сортировочного оборудования). Виктор Клочай сообщил, что в развитие производственных мощностей «Транскузмаша» в ближайшее время будет направлено порядка 150 миллионов рублей, а штат предприятия увеличен до 60 сотрудников.