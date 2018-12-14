В Ивановской области открылась животноводческая ферма по разведению овец

В Южском районе Ивановской области на территории Мугреево-Никольского сельского поселения состоялось открытие животноводческой фермы по разведению овец эдильбаевской породы.

Инвестиционный проект по созданию и развитию животноводческой фермы «Эдильбаевская ферма» реализует компания «Экофуд». В ноябре на ферму был завезен молодняк овец в количестве 800 голов ярок и 30 баранов.

План по развитию предприятия предполагает ежегодное получение ягнят в количестве 700-800 голов и их откорм до живого веса 30-40 кг/голову с последующим производством баранины в общем объеме 11-15 тонн мяса ежегодно.

ООО «Экофуд» за пять лет планирует создать овцеводческую ферму с общей численность маточного поголовья 2500-3000 голов овец, ввести в эксплуатацию два комплекса овцеферм с необходимой инфраструктурой.