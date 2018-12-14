Грунтоотвозную самоходную шаланду проекта HB-600 заложили на Онежском судостроительном заводе

14 декабря на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе заложили самоходную грунтоотвозную шаланду с объемом трюма 600 м3.

Шаланда проекта HB-600 — шестнадцатое судно, которое сойдет со стапелей предприятия с момента его перезапуска в 2015 году.

— Это судно будет работать в Азово-Черноморском филиале «Росморпорта» в паре с земснарядом на производстве дноуглубительных работ, — рассказал замдиректора завода по подготовке к производству Вадим Фатов. — Земснаряд будет вынимать грунт и загружать его в шаланду, а она, в свою очередь, будет вывозить этот грунт на полигон.

Новая шаланда — четвертая на счету Онежского судостроительного. Два подобных судна уже работают в портах Темрюк и Махачкала. Еще одно практически готово и проходит пусконаладочные испытания, после которых отправится в порт Усть-Луга.

Очередную шаланду по контракту должны спустить на воду в 2020 году. Для ее создания задействуют все возможности предприятия, в том числе цифровые технологии. Среди них — комната 3D-моделирования, которая не так давно появилась на заводе. С ее помощью можно виртуально прогуляться по судну и увидеть на трехмерной модели, как должны соединяться части трубопровода и других систем.