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Судостроение и судоходство

Грунтоотвозную самоходную шаланду проекта HB-600 заложили на Онежском судостроительном заводе

  •  © rk.karelia.ru

14 декабря на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе заложили самоходную грунтоотвозную шаланду с объемом трюма 600 м3.

Шаланда проекта HB-600 — шестнадцатое судно, которое сойдет со стапелей предприятия с момента его перезапуска в 2015 году.

— Это судно будет работать в Азово-Черноморском филиале «Росморпорта» в паре с земснарядом на производстве дноуглубительных работ, — рассказал замдиректора завода по подготовке к производству Вадим Фатов. — Земснаряд будет вынимать грунт и загружать его в шаланду, а она, в свою очередь, будет вывозить этот грунт на полигон.

Новая шаланда — четвертая на счету Онежского судостроительного. Два подобных судна уже работают в портах Темрюк и Махачкала. Еще одно практически готово и проходит пусконаладочные испытания, после которых отправится в порт Усть-Луга.

  •  © korabel.ru

Очередную шаланду по контракту должны спустить на воду в 2020 году. Для ее создания задействуют все возможности предприятия, в том числе цифровые технологии. Среди них — комната 3D-моделирования, которая не так давно появилась на заводе. С ее помощью можно виртуально прогуляться по судну и увидеть на трехмерной модели, как должны соединяться части трубопровода и других систем.

  •  © sudostroenie.info

  •  © rk.karelia.ru

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http://rk.karelia.ru/ekonomika/production/gruntootvoznuyu-shalandu-zalozhili-na-onezhskom-sudostroitelnom-zavode/

Онежский судостроительнй завод, проект HB-600
  • Комментарий удален
  • Великоросс Великоросс
    14.12.1817:45:11

    •  © sudostroenie.info

    #1092828
  • Сергей Отческих Сергей Отческих
    14.12.1821:04:24

    А кто знает как с шаланды грунт выгружают грейфером я думаю краном

    #1092884
  • Нет аватара sieras65273
    14.12.1822:50:28

    днище, как бомболюк в самолёте, открывается и рыбам на голову… Или с носа под давлением, что-то вроде водяной пушки используют

    #1092901
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