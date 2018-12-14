В Татарстане заложили первый камень в основание нового цеха завода «Казанькомпрессормаш». нвестиции в строительство нового корпуса составят 1,5 млрд рублей. Здесь будет налажен выпуск крупногабаритных компрессоров с мощностью привода более 25 МВт.

Проект позволит оснащать строящиеся заводы СПГ высокотехнологичным компрессорным оборудованием. Сборка первых компрессоров в новом цехе планируется начать уже в 2020 году.

Для выпуска качественной компрессорной техники и перехода на полное импортозамещение в цехе будет размещено самое современное металлообрабатывающее оборудование с числовым программным управлением.

Новые постройки расположатся на территории общей площадью более 12 тыс. кв. метров. Там будут также производиться крупногабаритные статорные детали и корпуса подшипников для высокопроизводительных компрессоров. Работу цеха будут обеспечивать более 300 высококвалифицированных специалистов.

Первый заместитель управляющего директора «Казанькомпрессормаша» Эдуард Мустакимов рассказал, что будущее производство ориентировано на СПГ-проекты «Газпрома.

"Мы уже сейчас сдаем установки для завода „Ямал СПГ“ „Новатэка“, но отгружаем традиционные компрессоры малого размера — мощностью до 25 МВт и весом до 50 тонн. Почему мы строим новый цех? Потому что здесь подъемный механизм осилит 50 тонн, а новые компрессоры имеют вдвое больший диаметр, высоту и будут весить 60—70 тонн. Это более тяжелые высокопроизводительные машины — до 32 МВт. Для них нужно более высокоподъемное оборудование. Подобных заводов в России пока нет», — заявил он.

До сих пор на «Ямал СПГ» применяли иностранное оборудование, заложенное по технологии Shell и APCI, а новые СПГ-заводы проектируются под отечественное оборудование.

Казанский завод компрессорного машиностроения — производитель компрессорного оборудования и полнокомплектных решений на базе компрессоров для различных отраслей промышленности. Он был основан в 1951 году. В структуру машиностроительного холдинга АО «Группа ГМС» входит с 2012 года.

Объем поставок Казанькомпрессормаша в ПАО «Газпром» составил более 10 млрд рублей за период 2016-2018 годов.

realnoevremya.ru/articles/123454-v-kazani-zapuskayut-krupnyy-proekt-na-kazankompressormashe?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

http://tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1350890.htm