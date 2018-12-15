Новая российская станция сбора измерений системы ГЛОНАСС открыта в Армении
14 декабря на территории Бюраканской астрофизической обсерватории им. В. А. Амбарцумяна была открыта новая российская станция сбора измерений системы ГЛОНАСС. Проект реализован в рамках Соглашения между правительствами Российской Федерации и Республики Армения о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.
Станция в Республике Армения войдет в глобальную сеть наземных станций мониторинга, создаваемую Российской Федерацией. Сеть обеспечит взаимодополняемость системы ГЛОНАСС с другими навигационными системами и повысит точность и надежность предоставляемых гражданских навигационных услуг.
https://www.roscosmos.ru/25856/
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- Великоросс
- 15.12.201816:19
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