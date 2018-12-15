Группа компаний ИЭК открыла на Дальнем Востоке распределительный центр

Летом 2018 года группа компаний IEK открыла на Дальнем Востоке новый распределительный центр. Современный складской комплекс расположен в Приморском крае, в г. Артем (38 км от Владивостока). Он обеспечит качественной электротехнической продукцией не только Приморье, но и Хабаровский край, ЕАО, Амурскую область, Сахалин.

По оценкам специалистов, доставка грузов будет осуществляться на 20-25 дней быстрее, чем ранее. В распределительном центре на постоянной основе будет поддерживаться весь спектр продукции ГК IEK, включая самые актуальные новинки.

В тестовом режиме работа нового распределительного центра Группы компаний IEK началась в конце июня 2018 года. Благодаря тому, что все процессы в нем автоматизированы, существенно сокращается время отгрузки и выгрузки товара. Современное складское оборудование и автоматизация процессов гарантируют не только быстрое, но и точное выполнение заказов клиентов. В новом распределительном центре исключена возможность ошибочного размещения груза или неправильного комплектования заказа. Используемая в распределительном центре система управления WMS — самая востребованная среди компаний мирового уровня, что обеспечивает высочайшее качество выполнения отгрузок.

Распределительный центр Группы компаний IEK в Приморском крае класса B+ занимает площадь 3000 кв. метров. Емкость склада — три тысячи паллетомест для размещения товаров торговых марок IEK®, ITK® и ONI®, которые пользуются устойчивым спросом у потребителей не только на Дальнем Востоке, но и во всей России, а также за рубежом.

Складской комплекс расположен недалеко от федеральной магистрали и железной дороги, что обеспечивает удобный подъезд транспорта для погрузки и выгрузки товара. На территории предусмотрена стоянка для большегрузных автомобилей.