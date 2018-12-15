Обновление подвижного состава пригородных электричек Приморья продолжилось с прибытием второго современного электропоезда отечественного производства ЭП3Д. Состав пополнил парк ДВЖД в пятницу, 14 декабря. С субботы, 15 декабря начнется его обкатка.

Ожидается, что свою работу на пригородных направлениях состав начнет уже к новому году.

В ближайшие дни ДВЖД ожидает прибытия третьей электрички ЭП3Д из Москвы.

Первый современный электропоезд прибыл во Владивосток в августе 2018 года, став первой электричкой такого высокого уровня на всем Дальнем Востоке. Ориентировочная стоимость трех электропоездов, которыми должен пополниться парк ДВЖД к началу 2019 года, составляет 800 миллионов рублей.