В Ростовской области открыт детский сад № 7 «Улыбка»
9 ноября 2018 года в рабочем поселке Глубокий Каменского района состоялось торжественной открытие нового детского сада № 7 «Улыбка», который принял 200 воспитанников.
В новом, просторном, оборудованном по современным требованиям детском саду для воспитанников созданы комфортные и безопасные условия.
Ребят и их родителей встречали воспитанники детского сада с концертной программой, организована экскурсия по детскому саду для гостей и родителей будущих воспитанников.
Почетные гости поздравили жителей поселка с открытием нового современного детского сада.
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16.12.1800:52:32