В Ростовской области открыт детский сад № 7 «Улыбка»

9 ноября 2018 года в рабочем поселке Глубокий Каменского района состоялось торжественной открытие нового детского сада № 7 «Улыбка», который принял 200 воспитанников.

В новом, просторном, оборудованном по современным требованиям детском саду для воспитанников созданы комфортные и безопасные условия.

Ребят и их родителей встречали воспитанники детского сада с концертной программой, организована экскурсия по детскому саду для гостей и родителей будущих воспитанников.

Почетные гости поздравили жителей поселка с открытием нового современного детского сада.