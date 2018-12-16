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Детские сады и школы

В Ростовской области открыт детский сад № 7 «Улыбка»

  •  © rostobr.ru

9 ноября 2018 года в рабочем поселке Глубокий Каменского района состоялось торжественной открытие нового детского сада № 7 «Улыбка», который принял 200 воспитанников.

В новом, просторном, оборудованном по современным требованиям детском саду для воспитанников созданы комфортные и безопасные условия.

Ребят и их родителей встречали воспитанники детского сада с концертной программой, организована экскурсия по детскому саду для гостей и родителей будущих воспитанников.

Почетные гости поздравили жителей поселка с открытием нового современного детского сада.

  •  © rostobr.ru

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http://www.rostobr.ru/press/announcement/news_detail.php?ID=37090

Ростовская область, детский сад
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