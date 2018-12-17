Первый полк комплексов «Ярс» в Козельском ракетном соединении заступил на боевое дежурство

Первый полк ракетных комплексов «Ярс» в Козельском ракетном соединении заступил на боевое дежурство. Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«В ноябре 2018 года закончено перевооружение первого полка соединения на новые комплексы, а также создана инфраструктура, позволяющая обеспечить качественные условия для подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха, а также модернизирована система охраны ракетных полков», — говорится в сообщении.

В ноябре завершилось перевооружение первого полка Козельского ракетного соединения на ракетный комплекс «Ярс» шахтного базирования. Полк заступил на боевое дежурство.

Козельское ракетное соединение — первое в Ракетных войсках стратегического назначения, которое перевооружается на новый ракетный комплекс «Ярс» шахтного базирования. С 1982 года по настоящее время на вооружении соединения состоят ракеты УР-100НУ.

Ранее командующий РВСН Сергей Каракаев рассказал, что на комплекс «Ярс» будут переоснащены четыре ракетных полка в Козельском, Йошкар-Олинском, Новосибирском и Иркутском соединениях.