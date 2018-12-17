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Армия и Флот

Первый полк комплексов «Ярс» в Козельском ракетном соединении заступил на боевое дежурство

  •  © news.rambler.ru

Первый полк ракетных комплексов «Ярс» в Козельском ракетном соединении заступил на боевое дежурство. Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«В ноябре 2018 года закончено перевооружение первого полка соединения на новые комплексы, а также создана инфраструктура, позволяющая обеспечить качественные условия для подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха, а также модернизирована система охраны ракетных полков», — говорится в сообщении.

В ноябре завершилось перевооружение первого полка Козельского ракетного соединения на ракетный комплекс «Ярс» шахтного базирования. Полк заступил на боевое дежурство.

Козельское ракетное соединение — первое в Ракетных войсках стратегического назначения, которое перевооружается на новый ракетный комплекс «Ярс» шахтного базирования. С 1982 года по настоящее время на вооружении соединения состоят ракеты УР-100НУ.

Ранее командующий РВСН Сергей Каракаев рассказал, что на комплекс «Ярс» будут переоснащены четыре ракетных полка в Козельском, Йошкар-Олинском, Новосибирском и Иркутском соединениях.

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армия, флот, , гособоронзаказ, новое вооружение, цво, Ярс
  • Нет аватара Инженер2015
    17.12.1815:04:25

    Для специалистов может туповатый вопрос, но я не в курсе:

    зачем иметь и ЯРС и САРМАТ одновременно?

    Какая разница в их продназначении?

    #1093567
    • Нет аватара Юрген
      17.12.1815:21:30

      «Ярс» — легкая ракета в основном мобильного базирования, «Сармат» — тяжелая шахтного базирования.

      #1093575
  • Kolyda Kolyda
    17.12.1818:00:07

    А полк это сейчас сколько ракет?

    В шестидесятые-семидесятые строил ШПУ для УР-100 в 27 ракетной дивизии так там был полк из 10 ШПУ. По-строительному это называлось «район». Семь районов мы строили и кучу разных баз: «шестерка» — тех.база где готовили изделия, «пятерка» — хранилище боеголовок, «десятка» — жилая зона, городок который потом стали называть Углегорск.

    Интересно как устроен мобильный полк?

    #1093616
    • Нет аватара monarch
      17.12.1818:59:59

      А полк это сейчас сколько ракет?

      На пгрк:

      Три дивизиона по три спу.

      Пкп, машины техобеспечения, охраны, связи, разведки, хим/радзащиты.

      На шпу — не помню   

      #1093637
  • Нет аватара vlTepes
    17.12.1818:47:00

    Фото бы поправить — новость про Ярсы шахтного базирования, а на фото либо Ярс, либо Тополь, но явно не шахтный вариант    

    #1093633
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