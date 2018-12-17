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Судостроение и судоходство

Ледокольное судно «Андрей Вилькицкий» передано заказчику

17 декабря после успешного завершения испытаний подписан приёмный акт ледокольного судна обеспечения «Андрей Вилькицкий» проекта Aker ARC 130А. Судно построено ПАО «Выборгский судостроительный завод» для компании «Газпромнефть».

Серия:

Зав. № 233 — заложено 03.11.15 — спущено 24.11.16 — передано 30.07.18 — «Александр Санников»

Зав. № 234 — заложено 14.12.15 — спущено 05.07.17 — передано 17.12.18 — «Андрей Вилькицкий»

Проект ледокольного судна разработан «Aker Arctic Technology» (Финляндия), судно предназначено для ледовой проводки танкеров, помощи при проведении швартовных и погрузочных операций, а также для спасательных операций, буксировки судов, тушения пожаров и участия в операциях по ликвидации разливов нефти. Судно имеет ледовый класс Icebreaker8 и способно преодолевать лёд толщиной до 2-х метров.

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 8700 т.

Главные размерения: длина — 121.7 м, ширина — 26 м, осадка — 8.2 м.

Максимальная скорость хода: 16 узлов

Мощность: 22 МВт (по другим данным 29 МВт)

Лёдопроходимость: 2 м.

Автономность: 30 суток

Экипаж: 35 человек

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Выборгский судостроительный завод, ВСЗ, ледокольное судно, Андрей Вилькицкий, Aker ARC 130А, Ленинградская область
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    17.12.1815:52:49

    А компот фото???    

    #1093587
    • A_SEVER A_SEVER
      17.12.1815:56:01

      А компот фото?
      Выход на испытания:

      •  © Фото с сайта vyborgshipyard.ru

      •  © Фото с сайта vyborgshipyard.ru

      Скоро «Андрей Вилькицкий» придёт в Санкт-Петербург — будут фото со всех ракурсов!    

      #1093590
  • Morder2012 Morder2012
    17.12.1818:15:54

    Андрей Вилькицкий говорите? Сынок сего деятеля — белогвардеец, пособник англичан и белоэмигрант (земля ему стекловатой)Так себе название для корабля…имхо

    #1093622
    • A_SEVER A_SEVER
      17.12.1819:07:00

      Сынок сего деятеля — белогвардеец, пособник англичан и белоэмигрант (земля ему стекловатой)

      Борис Андреевич Вилькицкий — русский морской офицер и гидрограф, участник РЯВ и ПМВ, в 1913 году открывший Землю Императора Николая II и совершивший крупнейшее географическое открытие 20-го века, достоин имени на борту ледокола не меньше, чем его отец.

      Отредактировано: A_SEVER~19:18 17.12.18
      #1093641
      • Morder2012 Morder2012
        17.12.1819:12:45

        Боря Вилькицкий — возил оружие английским интервентам. А потом бежал в европу-опу и помогал бельгийцам грабить Конго.Плевка на могилу даже не достоин.

        Отредактировано: Morder2012~19:13 17.12.18
        #1093645
        • A_SEVER A_SEVER
          17.12.1819:27:30

          Плевка на могилу даже не достоин
          А между тем имя Вилькицкого носит открытый им пролив между Карским морем и морем Лаптевых.

          А за повторный сознательный флейм Вы получаете бессрочный бан.

          #1093653
      • Комментарий удален
        • A_SEVER A_SEVER
          17.12.1819:19:18

          Поправьте дату открытия
          Спасибо, исправил.

          #1093650
    • Нет аватара Юрген
      17.12.1819:17:57

      Пролив Вилькицкого при СССР не стали переименовывать. Видимо, вы переживаете за гражданскую войну больше, чем ее непосредственные участники)))

      #1093647
  • Нет аватара Alexander2009
    17.12.1818:30:07

             

    #1093628
  • Morder2012 Morder2012
    17.12.1819:19:06

    Видимо «минусят» поклонники табличек манергейму и любители фильма «АдмиралЪ»

    #1093649
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