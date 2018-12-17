Ледокольное судно «Андрей Вилькицкий» передано заказчику
17 декабря после успешного завершения испытаний подписан приёмный акт ледокольного судна обеспечения «Андрей Вилькицкий» проекта Aker ARC 130А. Судно построено ПАО «Выборгский судостроительный завод» для компании «Газпромнефть».
Серия:
Зав. № 233 — заложено
Зав. № 234 — заложено
Проект ледокольного судна разработан «Aker Arctic Technology» (Финляндия), судно предназначено для ледовой проводки танкеров, помощи при проведении швартовных и погрузочных операций, а также для спасательных операций, буксировки судов, тушения пожаров и участия в операциях по ликвидации разливов нефти. Судно имеет ледовый класс Icebreaker8 и способно преодолевать лёд толщиной до 2-х метров.
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 8700 т.
Главные размерения: длина — 121.7 м, ширина — 26 м, осадка — 8.2 м.
Максимальная скорость хода: 16 узлов
Мощность: 22 МВт (по другим данным 29 МВт)
Лёдопроходимость: 2 м.
Автономность: 30 суток
Экипаж: 35 человек
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