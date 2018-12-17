На «КАМАЗе» запущена новая производственная линия по производству сцеплений

АО «Чаньчунь Идун Клатч Ко, Лтд», ООО «Склад торгово-финансовой компании «КАМАЗ» и ООО «Компания по импорту и экспорту Сюйчен Механизация провинции Цзилинь» запустили в Набережных Челнах линию по производству сцеплений для грузовых автомобилей.

Совместное предприятие ООО «Идун Клатч Рус» было создано компаниями «Чанчунь Идун Клатч Ко, Лтд», СТФК и ООО «Компания по импорту и экспорту Сюйчен Механизация провинции Цзилинь» 11 августа 2017 года и ориентировано на производство сцепления для грузовых автомобилей — на российский и внешний рынок, а также под потребности ПАО «КАМАЗ». Производственные мощности предприятия, расположенного на площадях АО «Камский индустриальный парк «Мастер» (КИП «Мастер»), позволяют изготавливать от 60 тыс. до 100 тыс. комплектов сцеплений в год.

Новая производственная линия имеет высокую степень автоматизации, широкое применение принципов нулевой ошибки, а также возможность отслеживания данных в режиме реального времени. В её работе применены передовые международные технологии производства сцепления, что открывает новые возможности в производстве грузовых автомобилей КАМАЗ.