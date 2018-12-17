Новый завод художественного литья открылся на Урале

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На территории промзоны Ново-Свердловской ТЭЦ под Екатеринбургом открыто новое производство по выпуску архитектурно-художественных изделий из металла «Югор-Урал».

Как сообщили в корпорации развития Среднего Урала (КРСУ), инвестиции в новое предприятие превысили на первом этапе 100 млн рублей, на производстве будет создано 60 новых рабочих мест.

Основной специализацией компании «Югор» из Тюменской области является изготовление изделий из металла для городского и паркового благоустройства. Под Екатеринбургом, на новом предприятии полного цикла будут выпускать уличные фонари, опоры освещения, скамейки, перила, а также скульптуры и арт-объекты.

Годовой объем выпуска продукции планируется в объеме 140 млн рублей, на проектную мощность предприятие рассчитывает выйти в 2019 году.

Представители «Югор» обратились в КРСУ в марте 2018 года с запросом на подбор площадки для организации производства. «Корпорация нашла для инвестора подходящий промышленный комплекс в районе Ново-Свердловской ТЭЦ. Данный пример отлично иллюстрирует, что инвесторы чаще всего ищут готовые современные здания с инфраструктурой и сетями. Главный плюс формата «лайт индастриал» в том, что он позволяет компаниям малого и среднего бизнеса быстро и понятно организовать производство. С момента обращения в КРСУ до старта предприятия «Югор» прошло всего девять месяцев, — рассказал Сергей Киселев, добавив, что предприятие, открывшееся сегодня, является моделью того, как можно в короткий срок обустраиваться и открывать производство в Свердловской области, вблизи развитых коммуникаций, логистики и сырьевой базы.

Предприятие «Югор» существует более 30 лет в городе Тобольске. Его архитектурно-художественные изделия из металла — фонари, опоры освещения, малые архитектурные формы — украшают территорию Московского Кремля, улицу Тверскую и парк Останкино, Театральную площадь, ВДНХ и многие другие улицы, площади и парки столицы и других городов.