Разработчик рассказал о новых российских двигателях для авиации. Часть 2

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О том, каким будет двигатель будущего для российских вертолетов, нужен ли транспортнику Ил-112 мотор большей мощности, и о перспективах Ми-38 в интервью «Звезде» рассказал исполнительный директор АО «ОДК-Климов» Александр Ватагин.

Каким Вы видите вертолетный двигатель будущего?

Требования к двигателю для скоростного вертолета определяет разработчик платформы. И каков будет его облик, зависит от того, каким образом конструктор предлагает разгонять вертолет до нужных скоростей: либо только за счет работы винта, либо за счет использования реактивной тяги. Мы готовы к тому, что с двигателя будет сниматься мощность на редуктор и винт, а также его реактивная мощность. Мы над этим работаем. Кроме того, мы понимаем, что двигатель будущего не может быть создан по классической схеме. Он должен быть композитным, при его создании будут применяться другие материалы, которые позволят получить лучшие характеристики по массе, он должен быть «электрический», то есть вопрос генерации электричества должен решаться совершенно по-иному. Мы стремимся к тому, чтобы двигатель был «сухим», применялись газодинамические подшипники. Очень много есть наработок, которые в перспективе хотелось бы применить.



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Какое дальнейшее развитие получит двигатель ТВ7-117 В, в частности, в рамках проекта Ми-38?

Мы работаем с маркетинговыми службами ОДК, чтобы данный двигатель предложить инозаказчикам, но прежде всего рассчитываем на успех Ми-38. Считаем, что у этой машины есть будущее. Предполагается сделать две версии двигателя. Гражданская уже сертифицирована, сейчас рождаются требования для двигателя военного вертолета. Мы уверены, что вертолет будет выполнен и в грузовом, и в пассажирском варианте. Он должен стать таким же бестселлером, как и Ми-8.

Будет ли создаваться модернизированная силовая установка для транспортника Ил-112 повышенной мощности?

Что касается транспортника Ил-112: на сегодняшний день есть техническое задание на самолет и на двигатель. Требования, заложенные в этом ТЗ, мы выполняем. Более того, мы дали на 200 лошадиных сил больше, чем от нас требовали. Для самолета такой размерности силовая установка большей мощности просто не нужна. Известен самолет Ил-114, который летает с двигателем PW-127, имеющим меньшую мощность. Летает самолет Ил-114 компании Радар-ММС с двигателем ТВ-7-117. Его хватает. Он по 14 часов в воздухе «висит» и работает. Если будет создаваться другой самолет и перед нами будет поставлена задача создать двигатель большей мощности, мы к этому готовы. Мощность до 6000 лошадиных сил — это наша размерность, и мы готовы этот двигатель создать. Но вопрос за заказчиком, за хозяином платформы.



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Какие новые разработки в сфере вертолетных и самолетных двигателей ведет сегодня «Климов»?

Мы работаем с двигателями ВК-2500ППС, со всеми версиями двигателей ТВ-7-117. Кроме того, у нас запущен проект и по двигателям меньшей размерностью: двигатели мощностью 500 и 1500 лошадиных сил. Мы работаем над новой версией двигателя РД-93, это двигатель на базе РД-33. Конечно, мы занимаемся и новым вертолетным двигателем. К сожалению, финансирование практически нулевое, а этой работе хотелось бы уделять больше внимания. Это предполагает привлечение всего самого современного, что есть в стране. Речь идет о технологиях и материалах, и это стоит денег. Пока эта работа двигается не теми темпами, какими нам бы хотелось. Но дорогу осилит идущий.

Какие можно подвести итоги 2018 года?

Год был достаточно сложным, но я считаю, что по всем продуктам мы задачи решили. Это касается и тематики ТРД, и самолетных, и вертолетных двигателей. Поставленные на год задачи мы однозначно выполнили. Есть и определенные недостатки. Если выделять направление, которое я считаю недостаточно успешным, то это прежде всего сервис. Работа с заказчиком и эксплуатантом техники исторически в нашей стране была, к сожалению, организована не совсем на том уровне, на котором это необходимо. Мы этим направлением плотно занимаемся, ставим себе цели и задачи.



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© media.tvzvezda.ru

Какие у «Климова» планы на следующий год?

В следующем году мы планируем продолжать поставки линейки двигателей ТВ-7-117, продолжать наращивать объемы по ВК-2500, заниматься снижением себестоимости этого двигателя. Мы планируем для инозаказчика сделать действующий макет турбореактивного двигателя, продолжать ресурсные работы по корабельной машине. Рассчитываем, что следующий год станет стартовым для двигателей 500 и 1500 лошадиных сил.

Первая часть интервью.