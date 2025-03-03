Возрождение российской авиации: ПД-8, SJ-100, ПД-14, МС-21, Ту-214, Ил-114. Последние новости

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Возрождение российской авиации. В этом видео мы подробно рассмотрим последние новости каждого из четырех ключевых проектов: SJ-100, МС-21, Ту-214 и Ил-114, а также двигателей ПД-8 и ПД-14. В конце ролика расскажем о проблемах в реализации проекта ЛМС-901 «Байкал».

В этом выпуске:

0:00 — вступление

0:22 — Superjet 100

0:34 — Компания «Яковлев» получила от ОДК двигатели ПД-8 для самолета Superjet 100

1:23 — Первый серийный самолёт был подключен к электропитанию

1:44 — Компания «Яковлев» планирует построить в Комсомольске-на-Амуре логистический центр

2:13 — 26 февраля Минпромторг объявило о конкурсе на НИОКР для сертификации Superjet 100

2:41 — Ту-214

2:58 — Первые пассажирские самолеты Ту-214 будут поставлены заказчикам в 2025 году

3:33 — в 2025 году Казанский авиазавод планирует выпустить два самолета Ту-214

4:17 — Казанский авиационный завод активно модернизирует свои мощности для увеличения выпуска Ту-214

4:32 — МС-21 4:57 — В начале февраля 2025 года был подключен к электропитанию опытный образец полностью импортозамещённого самолёта МС.0013

5:27 — 21 февраля ОДК передала партию серийных авиационных двигателей ПД-14

6:36 — В январе 2025 года в Жуковском были проведены два полёта

7:06 — Ил-114

7:26 — Правительство России объявило о выделении более 12,5 млрд рублей на доработку самолета Ил-114-300

8:09 — ОАК сообщила о возобновлении программы летных испытаний самолета Ил-114-300

8:40 — В конце августа 2024 года опытный самолёт прибыл в Ульяновск

9:10 — В 2026 году авиакомпания «Ред Вингс» получит первые три самолёта 9:33 — ЛМС-901 «Байкал»

9:57 — При проектировании самолёта «Байкал» были допущены серьёзные конструктивные ошибки

10:24 — В мае прошлого года руководство УЗГА прогнозировало, что первые пять самолётов поступят на рынок в 2025 году

11:10 — Выпуск двигателей ТВД-10 для самолетов Ан-2 планируется возобновит

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