Российско-индийские военно-морские учения «ИНДРА НЭВИ-2018»
Корабли ВМФ России и ВМС Индии во время военно-морских учений «ИНДРА НЭВИ-2018»:
фрегат «Satpura» ВМС Индии (построен в 2011 году в Индии по проекту Северного ПКБ)
танкер «Борис Бутома» ВМФ России (построен в 1978 году Ленинграде)
эсминец «Ranvir» ВМС Индии (построен в 1985 году в Николаеве)
большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» ВМФ России (построен в 1991 году)
танкер «Jyoti» ВМС Индии (построен в 1995 году в Санкт-Петербурге)
гвардейский ракетный крейсер «Варяг» ВМФ России (построен в 1989 году)
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