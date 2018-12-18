Российско-индийские военно-морские учения «ИНДРА НЭВИ-2018»

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Корабли ВМФ России и ВМС Индии во время военно-морских учений «ИНДРА НЭВИ-2018»:

фрегат «Satpura» ВМС Индии (построен в 2011 году в Индии по проекту Северного ПКБ)

танкер «Борис Бутома» ВМФ России (построен в 1978 году Ленинграде)

эсминец «Ranvir» ВМС Индии (построен в 1985 году в Николаеве)

большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» ВМФ России (построен в 1991 году)

танкер «Jyoti» ВМС Индии (построен в 1995 году в Санкт-Петербурге)

гвардейский ракетный крейсер «Варяг» ВМФ России (построен в 1989 году)