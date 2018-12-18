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Фотофакты

Российско-индийские военно-морские учения «ИНДРА НЭВИ-2018»

  •  © Фото из открытых источников

Корабли ВМФ России и ВМС Индии во время военно-морских учений «ИНДРА НЭВИ-2018»:

фрегат «Satpura» ВМС Индии (построен в 2011 году в Индии по проекту Северного ПКБ)

танкер «Борис Бутома» ВМФ России (построен в 1978 году Ленинграде)

эсминец «Ranvir» ВМС Индии (построен в 1985 году в Николаеве)

большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» ВМФ России (построен в 1991 году)

танкер «Jyoti» ВМС Индии (построен в 1995 году в Санкт-Петербурге)

гвардейский ракетный крейсер «Варяг» ВМФ России (построен в 1989 году)

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ВМФ, боевая служба, Варяг, БПК, Адмирал Пантелеев, Индия
  • Иван Кротов Иван Кротов
    18.12.1813:24:08

    там Варяг на дальнем плане

    #1093790
    • Нет аватара vlTepes
      18.12.1816:18:32

      там Варяг на дальнем плане

      Спасибо, Кэп!

      В тегах как бы указаны Варяг и Пантелеев. Остальные корабли на снимке индийские.

      #1093813
    • A_SEVER A_SEVER
      18.12.1817:59:53

      Варяг на дальнем плане
      Добавил список кораблей на фото.    

      #1093831
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