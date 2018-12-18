В Тамбовской области открыт перерабатывающий молочный кооператив «Молочный рай»

В селе Покрово-Пригородное Тамбовского района открыт перерабатывающий молочный кооператив. Ежедневно на предприятие фермеры со всей области поставляют 40 тонн молока. Производственная мощность нового цеха по переработке молока «Молочный рай» — 4 тонны сыра в сутки. В перспективах руководства заняться выпуском кефира, ряженки и айрана.

В рамках программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области кооператив получил грант в размере 30 миллионов рублей на оборудование цеха по переработке молока и производству сыров. Общая стоимость проекта составила 50 миллионов рублей.

На предприятии строгий контроль качества, собственная лаборатория.

— Идею вынашивали давно. Когда ещё жили в Армении, был опыт в кооперации. В этом году получили грант. Смогли закупить современное оборудование, увеличить мощности. Три месяца назад запустили производство сыров, разработали бренд. Выходим на местные рынки. Это для нас новый опыт, — рассказал о бизнес-проекте директор компании Байлос Магмудян.