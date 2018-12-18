«Звёздочка» поставила движительно-рулевые колонки для кабельного судна «Волга»





© Фото автора (A_SEVER)

Центр пропульсивных систем (входит в состав Центра судоремонта «Звёздочка») поставил Зеленодольскому судостроительному заводу имени Горького 2 комплекта движительно-рулевых колонок мощностью 4,5 МВт для кабельного судна «Волга» проекта 15310, строящегося в Керчи.

Ранее ЦПС поставил для этого судна 2 подруливающих устройства мощностью 2,0 МВт каждое.

В настоящий момент «Звёздочка» ведёт изготовление движительно-рулевых колонок и подруливающих устройств для второго кабельного судна «Вятка.

Оба кабельных судна заложены в январе 2015 года и предназначены для ВМФ России.