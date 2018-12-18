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Судостроение и судоходство

«Звёздочка» поставила движительно-рулевые колонки для кабельного судна «Волга»

  •  © Фото автора (A_SEVER)

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Центр пропульсивных систем (входит в состав Центра судоремонта «Звёздочка») поставил Зеленодольскому судостроительному заводу имени Горького 2 комплекта движительно-рулевых колонок мощностью 4,5 МВт для кабельного судна «Волга» проекта 15310, строящегося в Керчи.

Ранее ЦПС поставил для этого судна 2 подруливающих устройства мощностью 2,0 МВт каждое.

В настоящий момент «Звёздочка» ведёт изготовление движительно-рулевых колонок и подруливающих устройств для второго кабельного судна «Вятка.

Оба кабельных судна заложены в январе 2015 года и предназначены для ВМФ России.

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Северодвинск, Звёздочка, Центр пропульсивных систем, ЦПС, кабельное судно, 15310
  • Нет аватара Инженер2015
    18.12.1818:54:33

    зачем кабельные судна ВМФ?

    #1093847
    • A_SEVER A_SEVER
      18.12.1818:56:48

      зачем кабельные судна ВМФ?
      Для укладки кабелей.    

      #1093848
      • Нет аватара Инженер2015
        18.12.1818:59:29

        ))

        логично.

        в Крым кабели укладывали гражданские иностранцые судна, не военные.

        поэтому не совсеи понятно, почему военные РФ получат их, а гражданские российские организации нет

        #1093851
        • A_SEVER A_SEVER
          18.12.1819:07:00

          не совсеи понятно, почему военные РФ получат их
          МО в первую очередь интересует надёжная связь.

          Суда ВМФ вполне могут выполнять гражданские заказы, если в этом будет необходимость.

          #1093855
          • Нет аватара malikszh
            18.12.1821:59:31

            Ещё военным пофиг если санкции будет

            #1093889
        • Нет аватара alex_uns
          18.12.1822:08:40

          зачем кабельные судна ВМФ?

          Военным на этих судах предстоит проложить военную ВОС от Камчатки до Мурманска

          #1093894
  • Katamaran Katamaran
    18.12.1818:57:52

    Вики пишет, что до конца 2018 года по плану первое судно уже сдадут по плану. Интересно, успеют?   

    #1093849
    • A_SEVER A_SEVER
      18.12.1819:01:38

      до конца 2018 года по плану первое судно уже сдадут
      Эти планы давно поменялись — в лучшем случае в конце 2020 года.

      #1093852
      • Katamaran Katamaran
        18.12.1819:03:09

        интересно, что они на воду спускать собрались. Опять спасателя наверно.

        #1093853
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