«Звёздочка» поставила движительно-рулевые колонки для кабельного судна «Волга»
Центр пропульсивных систем (входит в состав Центра судоремонта «Звёздочка») поставил Зеленодольскому судостроительному заводу имени Горького 2 комплекта движительно-рулевых колонок мощностью 4,5 МВт для кабельного судна «Волга» проекта 15310, строящегося в Керчи.
Ранее ЦПС поставил для этого судна 2 подруливающих устройства мощностью 2,0 МВт каждое.
В настоящий момент «Звёздочка» ведёт изготовление движительно-рулевых колонок и подруливающих устройств для второго кабельного судна «Вятка.
Оба кабельных судна заложены в январе 2015 года и предназначены для ВМФ России.
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