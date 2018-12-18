«Казаньоргсинтез» запустил новую установку по производству концентрата технического углерода

На заводе по производству и переработке полиэтилена низкого давления (завод ПППНД) ПАО «Казаньоргсинтез» состоялся запуск новой установки по производству концентрата технического углерода. Производительность вновь созданного узла составит 20 тысяч тонн в год.

Концентрат технического углерода (мастербатч) используется для светостабилизации полиэтилена. Он является естественным красителем и применяется при производстве «черной» марки полиэтилена низкого давления ПЭ2НТ11-9. Полиэтилен этой марки высокой плотности предназначен для изготовления труб и соединительных деталей газораспределительных сетей, напорных труб и соединительных деталей.

На установке применяется оборудование компаний «Coperion» и «Krauss Maffei berstorff» (Германия).

Старт работе установки дал председатель Совета директоров предприятия Руслан Шигабутдинов.

— Новая установка с самым современным оборудованием позволит улучшить качество выпускаемого продукта и создать комфортные условия работы. Запуск такого серьезного объекта — это достойный пример слаженной работы. Всегда приятно видеть результат коллективной работы. Он вселяет надежду и уверенность, ведь «Казаньоргсинтез», несмотря на текущую серьезную обстановку, остается надежным оплотом города, республики и все нашей страны, — подчеркнул Руслан Шигабутдинов.

В этом году марка ПЭ2НТ11-9 получила международный сертификат соответствия ISO 9080. Это позволяет ПАО «Казаньоргсинтез» на равных конкурировать на европейских рынках с другими крупнейшими производителями полиэтилена. За разработку марки ПЭ2НТ11-9 предприятие было удостоено гран-при на конкурсе Татарстанского нефтегазохимического форума в номинации «Новые перспективные виды нефтехимической продукции».

В настоящее время потребности «Казаньоргсинтеза» в концентрате технического углерода составляют 17 тысяч тонн в год. Таким образом, пуск новой установки не только позволяет покрыть текущие потребности предприятия, но и нарастить производство трубной марки или при необходимости реализовывать концентрат техуглерода сторонним покупателям.

До этого на заводе ПППНД уже имелась линия производства концентрата техуглерода, запущенная в 2001 году. Ее мощность не превышала 10 тысяч тонн. Дефицит собственного мастербатча предприятие компенсировало за счет закупок у других производителей. Однако отличия в используемом оборудовании и сырье приводили к тому, что качество концентрата техуглерода у сторонних производителей отличалось от качества продукта, производимого на «Казаньоргсинтезе». Новый узел позволит предприятию обеспечивать необходимые характеристики для всего объема мастербатча.

— Мы ежегодно открываем новые большие и маленькие производственные установки. Этим мы подтверждаем свои статус современного предприятия. Непрерывное развитие это и есть движение вперед, — отметил главный инженер ПАО «Казаньоргсинтез» Рафаэль Сафаров.

На предприятии также создается собственный емкостный парк для промежуточного хранения сырья для производства мастербатча — технического углерода — общим объемом до 100 тонн. Здесь же будет создана новая инфраструктура, позволяющая при необходимости принимать технический углерод со стороны в стандартных железнодорожных хопперах. Завод ПППНД, таким образом, обеспечит гибкую схему получения сырья — технического углерода разными формами поставок: автомобильными силотраками, железнодорожными хопперами, в биг-бегах.