«Казаньоргсинтез» завершил модернизацию одной линии по производству полиэтилена высокой плотности

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Инвестиции в проект превысили 8 млрд рублей, сообщили в компании.

Проектная мощность линии выросла со 100 до 220 тыс. тонн. После обновления всех трех линий (реакторы «А», «В» и «С») их общая мощность производства полиэтилена на предприятии выросла на 20% и составила 660 тыс. тонн в год.

Реактор «В» будет перерабатывать около 20% этилена с нового этиленового комплекса ЭП-600. Его строительство завершает «Нижнекамскнефтехим». Общая мощность комплекса составит 600 тыс. тонн в год. «СИБУР» занимается строительством этиленопровода из Нижнекамска в Казань. Он позволит увеличить прокачку этилена с «Нижнекамскнефтехима» на «Казаньоргсинтез» почти в 2,5 раза (с 200 тыс. до 500 тыс. тонн в год).

Дополнительные объемы продукции позволят удовлетворить спрос среди российских переработчиков полимеров в ключевых отраслях, отметили в компании.

«В сфере агропромышленного комплекса — это выпуск трубок и лент для капельного полива, которые сокращают потребление воды до 70% и ускоряют созревание урожая. В автопроме — производство топливных баков, снижающих вес автомобилей на 45 кг и сокращающих выбросы на 20%. В пищевой промышленности и ретейле — создание ламинированной пленки, увеличивающей срок хранения продуктов до года. В сфере строительства и ЖКХ — производство полиэтиленовых труб для водоснабжения с увеличенным сроком службы до 50 лет».

Модернизация включает в себя инновационные решения, минимизирующие воздействие на окружающую среду. Система рекуперации позволяет возвращать в производственный процесс более 8 тыс. тонн углеводородных газов, снижая выбросы на факельной установке. Кроме того, улучшена система очистки этилена — основного сырья для производства полиэтилена. Это повышает качество продукции, а также энергоэффективность производства.

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