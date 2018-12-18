Петрозаводскмаш отгрузил реакторное оборудование в Индию для АЭС «Куданкулам»

Компания «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) отгрузила корпуса главных циркуляционных насосов (ГЦН), которые предназначены для 4-го энергоблока АЭС «Куданкулам» (Индия). Изделия были изготовлены в Петрозаводском филиале компании.

Главный циркуляционный насос — изделие первого класса безопасности. На атомной станции ГЦН обеспечивает циркуляцию теплоносителя по трубам главного циркуляционного трубопровода из реактора в парогенераторы. Корпус ГЦН работает под давлением теплоносителя в 180 атмосфер при температуре 300 градусов. В связи с высоким классом безопасности все сварные швы корпуса подвергаются нескольким видам контроля: рентгенографическому, ультразвуковому и цветной дефектоскопии.

В комплект поставки для одного энергоблока входят 4 корпуса насосов с проставками. Каждый ГЦН при отгрузке занимает 4 транспортных места: непосредственно сферический корпус ГЦН, проставка (элемент крепления корпуса), комплект сопроводительной документации и технологический крепёж. Общий вес одного транспортного комплекта ГЦН с упаковкой — более 50 тонн. Самый тяжеловесный элемент — корпус насоса. При ширине 3,5 м и высоте 3 м его масса составляет 32 тонны.

Отгрузка осуществлена автотранспортом до морского порта г. Санкт-Петербург. Из Санкт-Петербурга груз отправится в путь по морю: вокруг Европы, через Суэцкий канал в Индийский океан до штата Тамилнад, который находится на юге Индии.

Ранее Петрозаводскмаш изготавливал комплекты корпусов ГЦН для Ленинградской АЭС-2, Нововоронежской АЭС, Белоруской АЭС. Впереди — заказы для Курской АЭС-2, АЭС «Аккую» (Турция), «Руппур» (Бангладеш). В настоящее время на предприятии уже приступили к изготовлению направляющих аппаратов для ГЦН Курской станции, получили заготовки для АЭС «Руппур», в начале 2019 года ожидается поступление заготовок для направляющих аппаратов для ГЦН АЭС «Аккую».