Тепличный комбинат «Ярославский» завершил строительство зимних теплиц

18 декабря на ТК «Ярославский» окрыли четвертую очередь строительства тепличного комплекса общей площадью 7 га. Строительство велось с 2017 года в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство зимних теплиц по гидропонной технологии с использованием ассимиляционного освещения мощностью 200 Вт общей площадью 7,1 га».

Общая стоимость работ по строительству четвертой очереди составила около 1,5 млрд рублей. Благодаря строительству четвертой очереди на предприятии создано дополнительно 140 рабочих мест. Ежегодная сумма налоговых отчислений в областной и местный бюджет составит более 5 млн рублей.

В 2019 году ООО «Тепличный комбинат Ярославский» планирует выйти на производство овощей закрытого грунта с 8,7 тыс. тонн до 16,5 тыс. тонн ежегодно. Поступления в бюджет Ярославской области и федеральный бюджет в виде налогов составят примерно 90 млн рублей в год.

Предприятие ООО «Тепличный комбинат Ярославский» занимается производством овощей закрытого грунта и обеспечивает жителей Ярославля и области свежими овощами круглый год.

Все процессы автоматизированы. В блоке есть своя метеостанция, автоматическое открывание форточек, зашторивание, полив. Ручной труд здесь применяется только для выращивания культуры, т. е. огурца и непосредственного ухода за ним. Это обеспечивает снижение материальных затрат и более экономичный уход за растениями при гарантированно высоком количестве и качестве производимой продукции.

В настоящее время продукция предприятия очень востребована и хорошо узнаваема потребителями Центрального федерального округа. Заключены контракты на поставки, как в крупные федеральные сети («X5» (Пятерочка, Перекресток), «Лента», «Глобус», «Тандер», «Метро»), так и оптовым покупателям Ярославской, Московской, Ивановской, Владимирской областей.