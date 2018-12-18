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Судостроение и судоходство

На Павловском ССРЗ построили наплавной мост длинной 110 метров

На «Павловском судостроительно-судоремонтном заводе» (Воронежская область) построили первый в области 110-метровый наплавной мост.

  •  © riavrn.ru

Его разместят на реке Дон у села Коротояк Острогожского района весной 2019 года.

Мост предназначен для одностороннего движения грузовых и легковых автомобилей и движения пешеходов. Мост состоит из двух звеньев — основного и выводного. Основное закрепят у берега, а выводное даст возможность для открытия судового хода.

«Павловский судостроительно-судоремонтный завод» сделал сооружение по заказу департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области, сумма госконтракта составила 78 млн рублей.

Проект моста создали в Ростовском центральном проектно-конструкторском бюро. Павловский завод приступил к работе в феврале 2018 года.

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https://riavrn.ru/districts/pavlovsky/v-pavlovske-postroili-naplavnoy-110-metrovyy-most/

Павловский судостроительно-судоремонтный завод, Воронежская область, наплавной мост
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