В Красноярском крае запущена линия по производству топливных гранул из отходов лесопереработки

19 декабря 2018 в Лесосибирсе торжественно запустили технологическую линию производства топливных гранул на площадке Лесосибирского ЛДК № 1.

Новый цех по производству пеллет создан в рамках реализации инвестиционного проекта по освоению лесов «Развитие деревообрабатывающего комплекса полного цикла в Лесосибирске». В производство инвестировано 816,6 млн рублей. Его мощность − 70 тыс. тонн в год готовой продукции, ориентированной на экспорт.

Новая пеллетная линия позволит эффективно решать проблему переработки древесных отходов не только в Лесосибирске, но и в соседних территориях. При выходе на полную мощность цех будет выпускать ежегодно 110 тыс. тонн топливных гранул, что позволит увеличить в крае объём производства этого вида продукции почти на 70%.

Президент Segezha Group Михаил Шамолин отметил, что инвестиционные планы компании не ограничиваются новым пеллетным производством — на базе АО «Лесосибирский ЛДК № 1» готовится создание нового лесохимического производства с предполагаемым объемом выпуска до 500 тыс. тонн целлюлозы в год.

«За последние 30 лет технологии в области лесного бизнеса сделали огромный шаг вперед. И если раньше лесопереработка считалась экологически вредной, то сейчас все поменялось. Россия — страна № 1 по запасам хвойного сырья, но находится только на 10 месте в мире по качеству целлюлозы. Нужно менять эту статистику. Мы планируем лесохимическое производство. Если проект пройдет экспертизу, то вполне возможно, что уже в 2020 году мы приступим к строительству и к 2022 году планируем запустить это производство здесь. Оно будет самым современным и экологичным, полностью компьютеризированным. Это позволит создать порядка 500 рабочих мест, предприятие будет перерабатывать до 3,5 миллионов кубических метров древесины», − сказал Михаил Шамолин.

Лесосибирский ЛДК № 1 — один из лидеров в России по лесопилению. Предприятие является одним из градообразующих моногорода, обеспечивая рабочими местами около 3,5 тыс. человек.

На мировом рынке комбинат работает 50 лет и ежегодно перерабатывает свыше 1 млн кубометров круглого леса с выходом порядка 600 тысяч куб. м готовой продукции в год.

У ЛДК № 1 значительная лесосырьевая база, современные лесозаготовительные и лесопильные мощности. Продукция экспортируется в страны Европы, в том числе Великобританию, Францию, Испанию, Бельгию, государства Северной Африки и Ближнего Востока, а также в Китай.

С 2016 года АО «Лесосибирский ЛДК № 1» входит в состав Segezha Group корпорации АФК «Система».