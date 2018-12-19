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Авиация

В Улан-Удэ открыли новую взлетно-посадочную полосу в аэропорту «Байкал»

  •  © egov-buryatia.ru

19 декабря в аэропорту Улан-Удэ состоялось официальное открытие новой взлётно-посадочной полосы.

Новая искусственная взлетно-посадочная полоса сертифицирована по I категории метеоминимумов Международной организации гражданской авиации.

Строительство велось с 2016 года в рамках федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» и государственной программы РФ «Развитие транспортной системы».

Стоимость работ — 3,9 млрд рублей.

Полоса улучшает безопасность полетов, оснащена современным светосигнальным и аэротехническим оборудованием, позволяющим выполнять полеты в более сложных метеоусловиях.

В 2019 году в аэропорту «Байкал» начнется строительство нового пассажирского терминала — первый этап стоимостью 1,5 млрд рублей завершится в 2020 году. Новый терминал, площадью 5000 кв.м, рассчитан на 2 млн пассажиров в год.

  •  © egov-buryatia.ru

  •  © egov-buryatia.ru

  •  © egov-buryatia.ru

  •  © baikal-media.ru

  •  © baikal-media.ru

  •  © static.mk.ru

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Бурятия, аэропорт Байкал
  • Великоросс Великоросс
    19.12.1813:31:27

    •  © static.mk.ru

    #1093982
  • aleksandrvvsysop . aleksandrvvsysop .
    19.12.1814:28:44

    «19 декабря, в аэропорту Улан-Удэ состоялось официальное открытие новой взлётно-посадочной полосы». Да что у вас с пунктуацией?

    #1093991
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