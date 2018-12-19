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Энергетика и ТЭК

«Газпром энергохолдинг» ввел в эксплуатацию первый энергоблок Грозненской ТЭС

  •  © tass.ru

«Газпром энергохолдинг» запустил первый энергоблок мощностью 180 МВт строящейся Грозненской ТЭС в Чечне.

С вводом в эксплуатацию энергоблока № 1 завершен первый из двух этапов проекта сооружения Грозненской ТЭС. Энергоблок мощностью около 180 МВт состоит из газотурбинной установки, созданной на основе газовой турбины и генератора производства Siemens.

При строительстве энергоблока были широко применены российские технологические системы и оборудование. Среди них: системы автоматики, релейной защиты, распределительные устройства, оборудование пунктов подготовки газа, сухие вентиляторные градирни, дымовые трубы с системой мониторинга выбросов. Основным топливом энергоблока является природный газ — самый экологически чистый из ископаемых видов топлива.

В ходе второго этапа будет построен и введен в эксплуатацию аналогичный по характеристикам и оборудованию энергоблок № 2. Общая установленная электрическая мощность станции достигнет проектного значения — порядка 360 МВт.

Этот проект «Газпром энергохолдинг» реализует в рамках программы ДПМ (договор предоставления мощности, предполагающий возврат инвестиций с гарантированной доходностью).

Реализация проекта строительства Грозненской ТЭС позволит покрыть потребность в электрической энергии потребителей Чеченской Республики и повысить стабильность работы юго-восточной части Объединенной энергетической системы (ОЭС) Юга.

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Чечня, Газпром, Северный Кавказ
  • Нет аватара losla
    19.12.1818:30:48

    •  © gazprom.ru

    •  © gazprom.ru

    #1094028
  • Human RS Human RS
    19.12.1819:07:44

    Традиционный выпуск обзора новостей по объектам энергогенерации. И возможно последний в этом году (в т.ч. и последний с данными по текущему году).

    Жирным шрифтом показаны изменения и дополнения по сравнению с предыдущим выпуском обзора (предыдущий выпуск: sdelanounas.ru/blogs/113692/?pid=1082179#comments ). Примечания: в обзор не включены станции для нефтегазовых месторождений и МГЭС; также не включена и модернизация ГЭС, АЭС, ТЭЦ, ТЭС и ГРЭС, повышающая их мощность; также у объектов генерации указана только их электрическая мощность без учета тепловой.

    План на 2018 год:

    — Вывод на полную мощность нового энергоблока № 4 Ростовской АЭС (Ростовская область). Мощность 1000 МВт. Функционирует.

    — Физический пуск и также вывод на полную мощность энергоблока № 1 Ленинградской АЭС-2 (Ленинградская область). Мощность 1180 МВт. Функционирует.

    — Физический пуск и также вывод на полную мощность двух реакторов единственной в мире плавучей АЭС «Академик Ломоносов» (в наст. время на базе Росатома в Мурманске, в 2019 будет переведена к месту работы на Чукотку). Мощность 70 МВт. Произведен физический пуск первого реактора.

    — Возможно успеют и начать физический пуск энергоблока № 2 Нововоронежской АЭС-2 (Воронежская область). Но даже если не успеют, то видимо физический пуск и вывод на полную мощность уже к весне 2019-го. Мощность 1200 МВт. Завершен последний этап пуско-наладочных работ перед физпуском — горячая обкатка реакторной установки.

    — Запуск первого энергоблока новой угольной Сахалинской ГРЭС-2 (Сахалинская область). Мощность 120 МВт. Запуск намечен на конец 2018 г. Подключена к энергосистеме острова, заканчивается монтаж и пусконаладка оборудования. Есть не подтвержденная пока информация о переносе запуска на 1 квартал 2019 г.

    — Запуск новой газовой Затонской ТЭЦ (Республика Башкирия). Мощность 440 МВт. Функционирует.

    — Запуск новой газовой Грозненской ТЭС (Республика Чечня). Два блока, обща мощность 360 МВт. Запущен первый энергоблок. Запуск второго по плану в 2019 году.

    — Запуск новой газовой Таврической (Симферопольской) ТЭС (Республика Крым). Мощность 470 МВт. Функционирует.

    — Запуск новой газовой Сакской ТЭЦ (Республика Крым). Мощность 120 МВт. Запущена первая очередь (90МВт). Подготовка к запуску второй очереди.

    — Запуск новой газовой Балаклавской (Севастопольской) ТЭС (город федерального значения Севастополь). Мощность 470 МВт. Запущена первая очередь, подготовка к запуску второй очереди.

    — Запуск новой газовой Прегольской ТЭС (Калининградская область). Мощность 454 МВт. Запущены первый, второй и третий энергоблоки. Запуск последнего четвертого энергоблока запланирован на первый квартал 2019 года.

    — Запуск новой газовой Маяковской ТЭС (Калининградская область). Мощность 156 МВт. Функционирует.

    — Запуск новой газовой Талаховской ТЭС (Калининградская область). Мощность 156 МВт. Функционирует.

    — Запуск новой газовой Воронежской ТЭЦ-1 (Воронежская область). Мощность 223 МВт. Запуск намечен на конец 2018 г.

    — Запуск новой газовой Восточной ТЭЦ (Приморский край). Мощность 139,5 МВт. Функционирует.

    — Запуск новой Зарамагской ГЭС-1 (Республика Северная Осетия-Алания). Мощность 173 МВт. Запуск намечен на конец 2018 г. По предварительным данным возможно не успеют закончить и запустят в первой половине 2019 г.

    — Запуск нового энергоблока газовой Казанской ТЭЦ-1 (Республика Татарстан). Мощность 230 МВт. Функционирует.

    — Запуск новой ТЭЦ Уральского горно-металлургического комбината (Свердловская область). Мощность 26,44 МВт. Функционирует.

    — Запуск новой ТЭС в Елабуге (Республика Татарстан). Мощность 20 МВт. Функционирует.

    — Запуск двух оставшихся гидроагрегатов новой Усть-Среднеканской ГЭС (Магаданская область). Мощность 570 МВт. Запуск последнего 4-го гидроагрегата перенесен (точные сроки пока неизвестны, ориентировочно 2019-2020 гг.).

    — Запуск новой ВЭС в Ульяновской области. Мощность 35 МВт. Функционирует.

    — Начато строительство новой ВЭС в Ульяновской области. Мощность 50 МВт.

    Начато строительство новой ВЭС в Республике Адыгея. Мощность 150 МВт.

    — Запуск новой ВЭС в Калининградской области. Мощность 6,9 МВт. Функционирует. Готовится площадка второй очереди ветропарка, мощностью 45 МВт.

    — Запуск новой СЭС «Нива» в Астраханской области. Мощность 15 МВт. Функционирует.

    — Запуск новой СЭС «Володаровка» в Астраханской области. Мощность 15 МВт. Функционирует.

    — Запуск новой СЭС в Астраханской области. Мощность 15 МВт. Функционирует.

    Запуск новой СЭС «Новоузенская» в Саратовской области. Мощность 15 МВт. Функционирует.

    Запуск второй очереди СЭС «Орловгайская» в Саратовской области. Мощность 10 МВт. Функционирует.

    Запуск новой СЭС «Сорочинская» в Оренбургской области. Мощность 60 МВт. Функционирует.

    Запуск новой СЭС «Новосергиевская» в Оренбургской области. Мощность 45 МВт. Функционирует.

    — Запуск новой СЭС в Волгоградской области. Мощность 10 МВт. Функционирует.

    Запуск первых двух очередей новой «Самарской» СЭС в Самарской области. Мощность 75 МВт. Запуск третьей очереди намечен на весну 2019 г.

    — Ведется строительство новой СЭС в Онгудайском районе Республики Алтай. Мощность 10 МВт. Запуск намечен на 2019 г.

    — Ведется строительство новой СЭС в Енотаевском районе Астраханской области. Мощность 15 МВт. Запуск состоится предположительно в 2018 г.

    — Ведется строительство третьей очереди «Майминской» СЭС в Республике Алтай. Мощность 5 МВт. Запуск намечен на 2019 г.

    — Начато строительство новой «Хоринской» СЭС в Республике Бурятия. Мощность 15 МВт. Запуск намечен на 2019 г.

    — Начато строительство второй очереди СЭС «Нива» в Астраханской области. Мощность 60 МВт.

    — Подписано соглашение и уже выделены земли под строительство нескольких СЭС общей мощностью 75 МВт в Республике Калмыкия.

    — Подписано соглашение и уже выделены земли под строительство СЭС мощностью 30 МВт в Нововаршавском районе Омской области.

    Отредактировано: Human RS~19:23 19.12.18
    #1094036
    • Нет аватара termometrix
      19.12.1819:20:53

             

      #1094039
      • Human RS Human RS
        19.12.1819:26:28

           

        Если я не ошибаюсь, то по количеству новых объектов генерации и по их суммарной мощности этот год стал рекордным за всю нашу постсоветскую историю (а может и за советский период тоже, тут нужно отдельно порыться в сети).

        Кстати, следующий год по новым объектам ожидается намного скромнее, но тоже весьма неплохим.

        Отредактировано: Human RS~19:31 19.12.18
        #1094041
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