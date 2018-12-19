«Газпром энергохолдинг» ввел в эксплуатацию первый энергоблок Грозненской ТЭС

«Газпром энергохолдинг» запустил первый энергоблок мощностью 180 МВт строящейся Грозненской ТЭС в Чечне.

С вводом в эксплуатацию энергоблока № 1 завершен первый из двух этапов проекта сооружения Грозненской ТЭС. Энергоблок мощностью около 180 МВт состоит из газотурбинной установки, созданной на основе газовой турбины и генератора производства Siemens.

При строительстве энергоблока были широко применены российские технологические системы и оборудование. Среди них: системы автоматики, релейной защиты, распределительные устройства, оборудование пунктов подготовки газа, сухие вентиляторные градирни, дымовые трубы с системой мониторинга выбросов. Основным топливом энергоблока является природный газ — самый экологически чистый из ископаемых видов топлива.

В ходе второго этапа будет построен и введен в эксплуатацию аналогичный по характеристикам и оборудованию энергоблок № 2. Общая установленная электрическая мощность станции достигнет проектного значения — порядка 360 МВт.

Этот проект «Газпром энергохолдинг» реализует в рамках программы ДПМ (договор предоставления мощности, предполагающий возврат инвестиций с гарантированной доходностью).

Реализация проекта строительства Грозненской ТЭС позволит покрыть потребность в электрической энергии потребителей Чеченской Республики и повысить стабильность работы юго-восточной части Объединенной энергетической системы (ОЭС) Юга.