В сахалинском Шахтёрске ввели в эксплуатацию пункт пропуска морских судов

Объект расположен на территории Восточной горнорудной компании в Угольном морском порту Шахтёрск. Его появление позволит сократить длительность таможенного досмотра и контрольных операций с трёх до одного дня в отношении грузовых судов, которые пересекают государственную границу и следуют в порт Шахтёрск, независимо от места их приписки.

Морской грузовой пункт пропуска возведён с нуля на средства Восточной горнорудной компании. В строительство здания и оснащение помещений ВГК вложила около 192 млн рублей. Самой затратной стала «начинка» пункта пропуска — современное специализированное оборудование.

Организация контрольных мероприятий в Углегорском районе, на территории отгрузки своего угля, важна для ВГК не только в текущих условиях, но и с учётом планов развития производства. В этом году реализация твёрдого топлива за пределы региона составит более 8 млн тонн, в следующем — не менее 10 млн тонн. В текущий навигационный период в акваторию порта зашли 160 иностранных судов. Строительство 28-километрового магистрального конвейера и глубоководного причала позволит загружать уголь в большие суда непосредственно у причала. Сейчас это происходит в море с помощью рейдовых судов-перегрузчиков. Новый порт заработает круглый год, а количество обрабатываемых сухогрузов значительно возрастёт, ведь по итогам реализации проекта добыча и экспорт угля увеличатся в несколько раз по сравнению с текущими объёмами.

Пункт пропуска Шахтёрск — одноэтажное здание, которое, помимо рабочих кабинетов, имеет комнаты отдыха, помещение для приёма пищи, необходимую мебель, 4 санитарных узла. Здание обеспечено холодным и горячим водоснабжением. Медицинское обслуживание предусмотрено действующим на терминале медпунктом. Численность будущих сотрудников составит 19 человек. Это представители таможенного и пограничного ведомств, службы безопасности объекта.