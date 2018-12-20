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Транспорт и логистика

В Москве открыли станцию метро «Беломорская»

  •  © Рендер с сайта stroi.mos.ru

  •  © Рендер с сайта stroi.mos.ru

Сегодня на севере Москвы открылась станция метро «Беломорская», которая стала 24-й станцией на Замоскворецкой линии и 223-й станцией Московского метрополитена. Двухпролётная станция мелкого заложения построена на действующем перегоне между станциями «Речной вокзал» и «Ховрино». «Беломорская» возьмёт на себя часть пассажиропотока соседних станций метро и улучшит транспортную доступность районов Левобережный и Ховрино.

  •  © Фото из открытых источников

Таким образом, в этом году в Москве открыли уже 16 новых станций метро и 2 электродепо, что является для города абсолютным рекордом за всю его историю. Любопытный факт — станцию «Беломорская» открыли в декабре, как и 3 предыдущих станции на этой линии:

станция «Ховрино» — открыта 31 декабря 2017 года.

станция «Технопарк» — открыта 28 декабря 2015 года.

станция «Алма-Атинская» — открыта 24 декабря 2012 года.

Оформление новой станции посвящено Беломорью — географической области Русского Севера, а в центре станционного зала установлены 4 мозаичных панно с изображением северных пейзажей и достопримечательностей, поэтому открытие этой станции для меня вдвойне приятно!

Самому большому городу Европы — самый большой в Европе метрополитен!

Внимание! Этот пост будет дополнен фото!

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Москва, метро, Замоскворецкая линия
  • Vikont Vikont
    20.12.1811:55:24

    Мне кажется или раньше станции метро были больше?    

    #1094165
    • A_SEVER A_SEVER
      20.12.1812:05:19

      Мне кажется или раньше станции метро были больше?
      Они были разные.

      Отредактировано: A_SEVER~13:13 20.12.18
      #1094168
  • alex-in-lj.livejournal.com alex-in-lj
    20.12.1813:12:59

    Часть нагрузки с Речного вокзала она точно снимет.

    Потому как те пассажиры, кто со стороны области раньше на автобусах до Речного ездил, теперь будут ездить через Беломорскую, а вот обратно — пока через Речной (до тех пор, пока ТПУ в Ховрино не сделают).

    #1094191
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