В Москве открыли станцию метро «Беломорская»
Сегодня на севере Москвы открылась станция метро «Беломорская», которая стала 24-й станцией на Замоскворецкой линии и 223-й станцией Московского метрополитена. Двухпролётная станция мелкого заложения построена на действующем перегоне между станциями «Речной вокзал» и «Ховрино». «Беломорская» возьмёт на себя часть пассажиропотока соседних станций метро и улучшит транспортную доступность районов Левобережный и Ховрино.
Таким образом, в этом году в Москве открыли уже 16 новых станций метро и 2 электродепо, что является для города абсолютным рекордом за всю его историю. Любопытный факт — станцию «Беломорская» открыли в декабре, как и 3 предыдущих станции на этой линии:
станция «Ховрино» — открыта 31 декабря 2017 года.
станция «Технопарк» — открыта 28 декабря 2015 года.
станция «Алма-Атинская» — открыта 24 декабря 2012 года.
Оформление новой станции посвящено Беломорью — географической области Русского Севера, а в центре станционного зала установлены 4 мозаичных панно с изображением северных пейзажей и достопримечательностей, поэтому открытие этой станции для меня вдвойне приятно!
Самому большому городу Европы — самый большой в Европе метрополитен!
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20.12.1811:55:24
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