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Космонавтика

РН «Союз-СТ-А» вывела на заданную орбиту Французский спутник

19 декабря в 19:37:14 мск с космодрома Гвианского космического центра осуществлен успешный пуск ракеты-носителя «Союз-СТ-А» с французским спутником CSO-1.

Через 8 минут и 49 секунд после старта головной блок в составе разгонного блока «Фрегат-М» и спутника CSO-1 успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя.

Спустя 1 час и 44 секунды после старта прошло отделение французского спутника CSO-1 от разгонного блока «Фрегат-М».

В результате проведенной пусковой кампании Arianespace VS20 спутник CSO-1 был выведен на солнечно-синхронную орбиту высотой 800 километров. Российские средства выведения — ракета-носитель «Союз-СТ-А» (производитель РКЦ «Прогресс») и разгонный блок «Фрегат-М» (производитель — НПО Лавочкина) — выполнили программу полета без замечаний.

Аппарат взят заказчиком на управление. Аппаратура, установленная на CSO-1, позволит получать изображения земной поверхности с разрешением до 35 см.

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Союз-СТ-А, Фрегат-М
  • АНС АНС АНС АНС
    20.12.1810:46:00

    Интересно, они будут с нами делиться такими снимками.

    Аппаратура, установленная на CSO-1, позволит получать изображения земной поверхности с разрешением до 35 см.

    #1094143
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