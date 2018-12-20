В Калининградской области «АВТОТОР» запустил производство новых моделей грузовых автомобилей

Торжественная церемония запуска производства двух новых моделей грузовиков Hyundai состоялась 19 декабря на заводской промплощадке «АВТОТОРа» в Зеленоградском округе Калининградской области.

Много лет «АВТОТОР» является одним из крупнейших работодателей в Калининградской области. Сейчас на предприятии трудится порядка трёх тысяч человек, включая 800 сотрудников, пополнивших коллектив «АВТОТОРа» в текущем году. В 2019 году руководством компании планирует создать ещё 650 новых рабочих мест.

Компания «АВТОТОР» была создана в 1994 году для организации производства современных автомобилей в Калининградской области. Сейчас предприятие объединяет пять производственных площадок площадью более 80 Га, на которых осуществляется выпуск 28 моделей автомобилей KIA, BMW, Hyundai, включая премиальный бренд Hyundai — Genesis и FAW.