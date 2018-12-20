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Производство

В Калининградской области «АВТОТОР» запустил производство новых моделей грузовых автомобилей

  •  © gov39.ru

Торжественная церемония запуска производства двух новых моделей грузовиков Hyundai состоялась 19 декабря на заводской промплощадке «АВТОТОРа» в Зеленоградском округе Калининградской области.

Много лет «АВТОТОР» является одним из крупнейших работодателей в Калининградской области. Сейчас на предприятии трудится порядка трёх тысяч человек, включая 800 сотрудников, пополнивших коллектив «АВТОТОРа» в текущем году. В 2019 году руководством компании планирует создать ещё 650 новых рабочих мест.

Компания «АВТОТОР» была создана в 1994 году для организации производства современных автомобилей в Калининградской области. Сейчас предприятие объединяет пять производственных площадок площадью более 80 Га, на которых осуществляется выпуск 28 моделей автомобилей KIA, BMW, Hyundai, включая премиальный бренд Hyundai — Genesis и FAW.

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https://gov39.ru/news/101/145808/

Калининградская область, производство
  • Oleg Yuranyov
    20.12.1820:35:16

    судя по информации, 3000 человек собирают 28 моделей. Если сравнить с заводами полного цикла, то получится, что этот завод занимается очень крупноузловой сборкой автомобилей.

    Отредактировано: Oleg Yuranyov~20:35 20.12.18
    #1094315
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