В Калининградской области запущен новый производственный комплекс компании «АС РС» (VARSEAS)

В начале августа 2025 года в городе Светлый Калининградской области введен в эксплуатацию новый комплекс ООО «АС РС» (VARSEAS). Компания является единственным в России промышленным производителем неденатурированных коллагеновых белковых комплексов разных типов из сырья морского происхождения.

Основная продукция бренда VARSEAS изготавливается из тканей перуанского глубоководного морского моллюска. Сырьё доставляется на производство по эксклюзивному договору из Перу. Поэтому качество и скорость переработки сырья морского происхождения имеет ключевое значение. Новое предприятие демонстрирует высокие показатели эффективности: энергопотребление снижено на 25-35%, время сушки сокращено на 40-50%, а общая производительность увеличена в 2-3 раза при сохранении премиального качества продукции и соответствии международным стандартам.

Предыдущая производственная площадка VARSEAS более 3 лет успешно проработала в Светлом. Однако для улучшения основных показателей и качества выпускаемой продукции было решено создать новый промышленный комплекс. Особое внимание при его проектировании было уделено модернизации оборудования.

Особым достижением нового производства стало внедрение современного мельничного комплекса полного цикла, который открыл возможность производства продуктов с размером частиц в 50-100 микрон. Эта технология позволяет получать тонкодисперсные микронизированные порошки, что значительно повышает биодоступность активных веществ и эффективность конечной продукции. Такие фракции крайне редки на российском рынке, но очень востребованы при производстве БАДов и функциональных пищевых продуктов премиум-класса. Также благодаря замене мельничного комплекса на новый с почти полностью автоматизированным управлением энергопотребление снизилось на 30-40%.

Внедрение современных экстракторов с улучшенными энергоэффективными характеристиками позволило повысить степень извлечения активных веществ до 90-95% и сократить время цикла экстракции в 2-3 раза. Совершенствование параметров экстракции и сушки позволило достичь конечной влажности продукта 6-9% и обеспечить сохранность активных веществ на уровне 96-98%. Точность дозирования современного оборудования составляет ±1-2%, что гарантирует соответствие выпускаемой продукции международным стандартам GMP и ISO 22000.

Общий объём производства вырос в 3,3 раза благодаря увеличению количества выпускаемой продукции за счёт дооснащения предприятия дополнительными экстракторами производительностью до 2000 кг сырья в час и современными сушильными печами с производительностью по испаряемой влаге до 500 кг в час. Внедрение автоматизированных линий повысило коэффициент использования оборудования до 90-95%.

В ближайших планах компании — разработка новых видов продукции, включая биологически активные добавки различных форм выпуска. Это станет возможно за счёт выделения отдельных участков на производстве. Уже установлены капсулонаполнительные машины производительностью до 100 000 капсул в час и линии фасовки порошков, способные выпускать до 3000 упаковок в час. Время переналадки между партиями сокращено в 3-4 раза. Уровень автоматизации новых участков достигает 90%.

«Подготовка к запуску новой производственной площадки заняла чуть более года. Наиболее трудозатратным стал этап пуско-наладки и тестирования, так как мы предъявляем высокие требования к качеству нашей продукции. С начала лета мы поэтапно вводили в эксплуатацию различные линии. Сейчас мы открыты к сотрудничеству с новыми клиентами, заинтересованными в работе с уникальным продуктом — морским неденатурированным коллагеном», — отметил Виталий Абрамов, создатель бренда VARSEAS (ООО «АС РС»).

Для поддержки возросших объёмов производства было улучшено зонирование складов, производственных участков и погрузочных зон, а расширение складских площадей на 68% по сравнению с предыдущим производством обеспечило хранение большего объёма сырья и готовой продукции. Для сотрудников VARSEAS также создан современный административно-бытовой комплекс.

