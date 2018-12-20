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ПКФ «Станкоcервис»™ ⇒ Производство

Токарный станок из Рязани отправляется в Мексику

  • Тяжелый токарный станок РТС817 (РТ817) РМЦ-5000
  • Тяжелый токарный станок РТС817 (РТ817) РМЦ-5000
  •  © www.stankoservice-rzn.ru

Производственным предприятием ПКФ «Станкосервис» (г. Рязань) сдан новый тяжелый токарно-винторезный станок РТ817 РМЦ-5000 (заводское обозначение РТС817Ф1-5). Станок изготовлен по контракту с мексиканской компанией.

Станок предназначен для токарной обработки массивных деталей весом до 10 тонн в центрах. Максимальный диаметр обрабатываемой детали 1,37 метра. Максимальная длина заготовки в центрах — 5 метров.

  • Тяжелый токарный станок РТС817 (РТ817) РМЦ-5000
  • Тяжелый токарный станок РТС817 (РТ817) РМЦ-5000
  •  © www.stankoservice-rzn.ru

РТ817 (РТС817Ф1) оснащается усиленной задней бабкой с электрическим приводом грузоподъёмностью и устройством цифровой индикации продольных и поперечных перемещений.

  •  © www.stankoservice-rzn.ru

Краткие технические характеристики РТ817-5000:

  • Наибольшая длина обрабатываемой заготовки — до 5000 мм
  • Диаметр устанавливаемой детали над станиной — до 1370 мм
  • Диаметр обработки над суппортом — до 1100 мм

  • Шпиндельная (передняя) бабка токарного станка РТ817
  • Шпиндельная (передняя) бабка токарного станка РТ817
  •  © www.stankoservice-rzn.ru

Презентационный ролик РТ817 (РТС817Ф1):

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/z0nNLtd9JBU

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станкостроение, металлообработка, токарный станок, тяжелый токарный станок, РТ817, Рязань
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