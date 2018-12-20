Токарный станок из Рязани отправляется в Мексику
Производственным предприятием ПКФ «Станкосервис» (г. Рязань) сдан новый тяжелый токарно-винторезный станок РТ817 РМЦ-5000 (заводское обозначение РТС817Ф1-5). Станок изготовлен по контракту с мексиканской компанией.
Станок предназначен для токарной обработки массивных деталей весом до 10 тонн в центрах. Максимальный диаметр обрабатываемой детали 1,37 метра. Максимальная длина заготовки в центрах — 5 метров.
РТ817 (РТС817Ф1) оснащается усиленной задней бабкой с электрическим приводом грузоподъёмностью и устройством цифровой индикации продольных и поперечных перемещений.
Краткие технические характеристики РТ817-5000:
- Наибольшая длина обрабатываемой заготовки — до 5000 мм
- Диаметр устанавливаемой детали над станиной — до 1370 мм
- Диаметр обработки над суппортом — до 1100 мм
Презентационный ролик РТ817 (РТС817Ф1):
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/z0nNLtd9JBU
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- ПКФ «Станкоcервис»™
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