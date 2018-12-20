На Заполярном месторождении введена в эксплуатацию дожимная компрессорная станция

Согласно директивному сроку на установке комплексной подготовки газа 2С (УКПГ-2С) Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения ООО «Газпром добыча Ямбург» начала работу дожимная компрессорная станция (ДКС).

Мощный технологический комплекс был построен за полтора года. ДКС размещается на площади более 16,5 га. Здесь выполняется предварительная очистка, компримирование и охлаждение газа с последующей подачей на УКПГ. При этом соблюдены все действующие стандарты и экологические требования.

Основное оборудование ДКС — семь газоперекачивающих агрегатов мощностью 16 МВт каждый. Сами агрегаты, их приводные газотурбинные двигатели ПС-90 и центробежные нагнетатели природного газа произведены в России. Комплексная система автоматизации, которая контролирует технологические параметры дожимной компрессорной станции и управляет ими в автоматическом режиме, обеспечивая полный объем необходимой защиты оборудования, также российского производства.