В Башкирии открыта первая очередь молочного комплекса в Новых Чебеньках

В обновленных корпусах молочного комплекса в деревне Новые Чебеньки Зианчуринского района началась производственная деятельность. 10 и 16 декабря сюда прибыли нетели голштинской черно-пестрой породы из Европы, которые справили новоселье в современном коровнике.

Общий объем инвестиций здесь составит 457 млн. рублей. Проект будет реализован за 2018 — 2022 годы. Инвестор планирует в итоге получать не менее 10 тыс. тонн молока за год.

В рамках сотрудничества с итальянской компанией «Кремонини групп» в"КФХ Новопетровское" поставлено 649 голов КРС мясных пород.

За лето в окрестностях комплекса завершено строительство системы орошения на площади 235 га для выращивания кормовых культур, объемом инвестиций 68,2 млн. рублей. В итоге местные аграрии планируют получать по три укоса травы с повышенным содержанием питательных веществ, в отличие от неполивных кормовых посевов.

Еще пару лет назад мало кто верил, что недостроенный комплекс в Новых Чебеньках удастся реанимировать. Местные жители уже отчаялись в мечтах о работе на современном производственном объекте. Однако в район пришел оренбургский холдинг «А7 АГРО», который обрел поддержку в лице Правительства, Министерства сельского хозяйства республики и инвестировал немалые средства в восстановление и модернизацию недостроенного молочного комплекса.