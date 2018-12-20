На «Адмиралтейских верфях» началось строительство ледостойкой самодвижущейся платформы
20 декабря 2018 года АО «Адмиралтейские верфи» (г. Санкт-Петербург) приступило к строительству дрейфующей ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс» проекта 00903.
На заводе состоялась торжественная церемония резки металла на будущую платформу.
Контракт на проектирование и строительство ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс» для Росгидромета подписан в апреле 2018 года. На настоящий момент выполнен и утвержден аванпроект судна (проектировщик — АО КБ «Вымпел»), закуплена первая партия металла, начата процедура закупки основного оборудования. Совместно с Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом проведены испытания макета платформы в ледовом бассейне.
Ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс» — уникальное по своему назначению судно. Фактически, это полярная станция с функционалом научно-исследовательского центра, которая будет в течение двух лет без захода в порт дрейфовать в акватории Северного Ледовитого океана.
Как отметил в своем приветственном слове генеральный директор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков, «Северный полюс» станет еще одним проектом предприятия, не имеющим аналогов ни в отечественном, ни в мировом судостроении: «Он продолжит наши славные традиции создания уникальных кораблей для исследования Арктики, заложенные 65 лет назад, когда началось строительство атомного ледокола „Ленин“. Есть много примеров тому, как „Адмиралтейские верфи“ справлялись с самыми сложными задачами, оправдывая доверие своих заказчиков. Уверен, что не подведем мы и в этот раз».
Строительство «Северного полюса» реализуется в рамках госпрограммы по социально-экономическому развитию Арктической зоны РФ. Зимовка платформы будет проходить при 50-градусном морозе с сохранением комфортных и безопасных условий работы и проживания членов экспедиции.
Все эти особенности учтены в технико-технических характеристиках нового судна:
— длина наибольшая — 83,1 м;
— ширина — 22,5 м;
— водоизмещение — около 10390 тонн;
— мощность ЭУ — 4200 кВт;
— скорость — не менее 10 узлов;
— экипаж — 14 чел.,
— научный персонал — 34 чел.
Нестандартная яйцевидная форма корпуса позволяет минимизировать воздействие льда на платформу, а сталь редкой марки обеспечивает повышенную прочность в соответствии с ледовым классом судна.
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