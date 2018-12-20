Добавить статью
Судостроение и судоходство

На «Адмиралтейских верфях» началось строительство ледостойкой самодвижущейся платформы

20 декабря 2018 года АО «Адмиралтейские верфи» (г. Санкт-Петербург) приступило к строительству дрейфующей ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс» проекта 00903.

На заводе состоялась торжественная церемония резки металла на будущую платформу.

  •  © admship.ru

Контракт на проектирование и строительство ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс» для Росгидромета подписан в апреле 2018 года. На настоящий момент выполнен и утвержден аванпроект судна (проектировщик — АО КБ «Вымпел»), закуплена первая партия металла, начата процедура закупки основного оборудования. Совместно с Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом проведены испытания макета платформы в ледовом бассейне.

  •  © admship.ru

Ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс» — уникальное по своему назначению судно. Фактически, это полярная станция с функционалом научно-исследовательского центра, которая будет в течение двух лет без захода в порт дрейфовать в акватории Северного Ледовитого океана.

  •  © admship.ru

Как отметил в своем приветственном слове генеральный директор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков, «Северный полюс» станет еще одним проектом предприятия, не имеющим аналогов ни в отечественном, ни в мировом судостроении: «Он продолжит наши славные традиции создания уникальных кораблей для исследования Арктики, заложенные 65 лет назад, когда началось строительство атомного ледокола „Ленин“. Есть много примеров тому, как „Адмиралтейские верфи“ справлялись с самыми сложными задачами, оправдывая доверие своих заказчиков. Уверен, что не подведем мы и в этот раз».

Строительство «Северного полюса» реализуется в рамках госпрограммы по социально-экономическому развитию Арктической зоны РФ. Зимовка платформы будет проходить при 50-градусном морозе с сохранением комфортных и безопасных условий работы и проживания членов экспедиции.

  •  © admship.ru

Все эти особенности учтены в технико-технических характеристиках нового судна:

— длина наибольшая — 83,1 м;

 — ширина — 22,5 м;

 — водоизмещение — около 10390 тонн;

 — мощность ЭУ — 4200 кВт;

 — скорость — не менее 10 узлов;

 — экипаж — 14 чел.,

 — научный персонал — 34 чел.

Нестандартная яйцевидная форма корпуса позволяет минимизировать воздействие льда на платформу, а сталь редкой марки обеспечивает повышенную прочность в соответствии с ледовым классом судна.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
http://admship.ru/press/news/na-admiralteyskikh-verfyakh-nachali-rezku-metalla-na-unikalnuyu-platformu-severnyy-polyus/

Адмиралтейские верфи, Санкт-Петербург, 00903, ледостойкая самодвижущаяся платформа
  • Human RS Human RS
    20.12.1823:51:39

    Отлично!    

    Ученые наверное счастливы, ведь это будет совсем иное качество работы и отдыха, да и безопаснее гораздо, чем на льдине дрейфовать.

    #1094361
  • Сергей Ивженко Сергей Ивженко
    21.12.1800:10:28

    Ещё один плюс в осваивании Арктики (если еще снабдить пусковыми установками — то вообще цены не будет)

    #1094365
    • Александр Скориков
      21.12.1800:28:43

      Да, пара Калибров не помешает

      #1094369
    • Human RS Human RS
      21.12.1800:32:17

      если еще снабдить пусковыми установками — то вообще цены не будет)

      Калибры на судно Росгидромета?!    

      #1094370
  • Нет аватара Владимир Никифоров
    21.12.1800:48:03

    Так, а энергетическая установка атомная?

    #1094372
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,