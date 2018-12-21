В Московской области открылась фабрика искусственного меха

20 декабря «Талдомская меховая фабрика» открылась в п. Северный Талдомского г. о. Московской области. Предприятие специализируется на производстве искусственного меха, а также на его основе выпускает широкий спектр композитных материалов для обувной промышленности.

Часть производственных линий уникальна и на сегодняшний день не имеет аналогов в России. На сегодняшний производственный процесс осуществляется на территории 1800 кв. м и здесь трудятся 25 человек. В планах руководства фабрики расширение производства и создание еще 300 рабочих мест.

В основе производства — переработка побывавшей в употреблении пластмассы, в частности бутылочного ПЭТ.

Рынок сбыта продукции фабрики помимо России — страны ближнего и дальнего зарубежья. В настоящий момент на импорт компонентов обуви, которые используются в экстремальных климатических условиях, приходится до 80% российского рынка. Основными странами-импортерами композитных материалов для обувной промышленности являются Китай, Турция, Индия, Бразилия, Португалия, Италия, Польша и Германия.

Реализация проекта позволит снизить зависимость российских компаний от ввозимого импортного товара, а также повысит потенциальную возможность для экспорта как готовых изделий, так и композитных материалов для обувной промышленности, также отмечается в сообщении.