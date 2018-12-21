На «Карельском окатыше» открыли вторую очередь комплекса сгущения хвостов

На «Карельском окатыше» состоялось торжественное открытие второй очереди комплекса сгущения хвостов. Комплекс позволит сократить затраты на электроэнергию, а также уменьшить нагрузку на окружающую среду.

Общие инвестиции в реализацию проекта по строительству первой и второй очереди комплекса составили 1,3 миллиарда рублей.

Первая и вторая очередь образуют единую систему, управляемую при помощи автоматики. Первая очередь сгущения хвостов была запущена в работу в 2016 году и позволила сгущать примерно 30 процентов отходов обогащения, поступающих с фабрики. Она представляет два сгустителя диаметром 36,5 метра.

Вторая очередь — это сгуститель диаметром 48 метров. При его возведении была проведена уникальная операция по установке моста весом 70 тонн и длиной 50 метров. В течение полутора часов мост поднимали два крана грузоподъемностью 220 и 250 тонн.

С введением в строй второй очереди плотность отходов обогащения повысилась с 5-7 процентов твердого вещества до 50 процентов. Теперь в производственный цикл возвращается 65 процентов осветленной технической воды. Это значит, что фабрика использует в технологии только 35 процентов воды, взятой из окружающей среды. Более того, комплекс позволит экономить в год около 60 мегаватт-часов электричества, которое сейчас требуется для транспортировки хвостов и воды на расстояние пяти километров.

«Большое значение имеет экологический аспект. Мы сократили воздействие на окружающую среду, а созданная в ближайшее время закрытая карта хвостохранилища позволит свести его практически к нулю», — отметил генеральный директор «Карельского окатыша» и «Олкона» Максим Воробьев.