Открыто движение скоростных поездов до Одинцово в рамках проекта Московских центральных диаметров

Движение скоростных пригородных поездов-экспрессов запустили в пятницу между Москвой и Одинцово — этот участок будет эксплуатироваться в рамках крупного инфраструктурного проекта Московских центральных диаметров (МЦД). Запуск таких поездов на Смоленском направлении Московской железной дороги (МЖД) стал возможным благодаря строительству третьего главного пути.

С запуском 18 дополнительных пар поездов на маршруте Москва — Одинцово интервал движения в часы пик будет сокращен с шести с половиной до пяти с половиной минут, а время в пути экспрессов сократится с 28 до 21 минуты. Обслуживать этот участок будут новые поезда повышенной комфортности, лобовая часть которых имеет современную аэродинамическую форму, а гладкий кузов без наружных гофр делает поезд не доступным для зацеперов. В салоны поездов установлены эргономичные сидения, работает система климат- контроля и видеонаблюдения, новые поезда приспособлены для комфортного проезда инвалидов-колясочников.

Ожидается, что в 2019 году пассажиропоток на этом направлении железной дороги вырастет со 144 до 150 тыс. человек в сутки, а населенность поездов в часы пик уменьшится со 160% до 130%. До конца следующего года на участке Москва — Одинцово планируется завершить строительство четвертого главного пути, и в конце 2019 года — начале 2020 года будет открыта линия наземного метро МЦД-1 «Одинцово — Лобня» длиной 52 км с 28 станциями.