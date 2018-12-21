Новый завод в Ленобласти произвел первую партию био-протеина из газа



комбинат по выпуску биопротеина в Ленинградской области

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Компания ООО «Протелюкс» произвела первую партию биопротеина (микробиологического белка, который используется в качестве компонента комбикормов в животноводстве, птицеводстве и рыбоводстве) из природного газа на своем заводе в Ивангороде (Кингисеппский район Ленобласти), сообщает пресс-служба компании.

Первый отечественный био-протеин изготовлен в соответствии с ранее озвученными планами компании по созданию новой отрасли промышленного производства в России. Готовая продукция, которая в дальнейшем будет представлена на рынок под торговой маркой UniProtein ® (Унипротеин), в ближайшее время будет отправлена крупнейшим мировым производителям кормов для проведения собственных исследований качества полученного био-протеина и его включения в состав рецептуры коммерческих кормов.

В январе-феврале 2019 года на предприятии планируется запустить оставшиеся два ферментера, после чего оно выйдет на проектную мощность 6 тыс. тонн готовой продукции в год.