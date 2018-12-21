Добавить статью
Производство

Новый завод в Ленобласти произвел первую партию био-протеина из газа

  • комбинат по выпуску биопротеина в Ленинградской области
  • комбинат по выпуску биопротеина в Ленинградской области
  •  © agro-matik.ru

Компания ООО «Протелюкс» произвела первую партию биопротеина (микробиологического белка, который используется в качестве компонента комбикормов в животноводстве, птицеводстве и рыбоводстве) из природного газа на своем заводе в Ивангороде (Кингисеппский район Ленобласти), сообщает пресс-служба компании.

Первый отечественный био-протеин изготовлен в соответствии с ранее озвученными планами компании по созданию новой отрасли промышленного производства в России. Готовая продукция, которая в дальнейшем будет представлена на рынок под торговой маркой UniProtein ® (Унипротеин), в ближайшее время будет отправлена крупнейшим мировым производителям кормов для проведения собственных исследований качества полученного био-протеина и его включения в состав рецептуры коммерческих кормов.

В январе-феврале 2019 года на предприятии планируется запустить оставшиеся два ферментера, после чего оно выйдет на проектную мощность 6 тыс. тонн готовой продукции в год.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
http://www.interfax-russia.ru/NorthWest/news.asp?sec=1679&id=992597&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Ленинградская область, Протелюкс
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,