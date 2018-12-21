В Татарстане открыт завод по производству клапанов для нефтегазодобычи

В Альметьевске открыли завод по производству клапанов корейской группы компаний Apollo. Общая планируемая сумма инвестиций в Республику Татарстан — 50 млн $.

На сегодняшний день новый завод «Аполло-Т», общая площадь которого составляет 2200м², оснащен линиями по производству пневмоприводов и сборке регулирующих и отсечных клапанов, испытательным оборудованием. Производственные мощности завода позволяют производить до 7 000 единиц продукции в год, но уже к 2021 году планируется увеличение производственных мощностей до 15 000 единиц.

В настоящий момент в производственном процессе, то есть в сборке и проведении испытаний задействовано около 20 человек, а далее планируется увеличение примерно до 100 и больше человек.