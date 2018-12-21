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Новые заводы и цеха

В Татарстане открыт завод по производству клапанов для нефтегазодобычи

  •  © tatcenter.ru

В Альметьевске открыли завод по производству клапанов корейской группы компаний Apollo. Общая планируемая сумма инвестиций в Республику Татарстан — 50 млн $.

На сегодняшний день новый завод «Аполло-Т», общая площадь которого составляет 2200м², оснащен линиями по производству пневмоприводов и сборке регулирующих и отсечных клапанов, испытательным оборудованием. Производственные мощности завода позволяют производить до 7 000 единиц продукции в год, но уже к 2021 году планируется увеличение производственных мощностей до 15 000 единиц.

В настоящий момент в производственном процессе, то есть в сборке и проведении испытаний задействовано около 20 человек, а далее планируется увеличение примерно до 100 и больше человек.

  •  © tatcenter.ru

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http://tatcenter.ru/news/v-tatarstane-otkryli-zavod-po-proizvodstvu-klapanov-korejskoj-gruppy-apollo/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Татарстан, иностранные инвестиции
  • EyeSauronn . EyeSauronn .
    21.12.1818:33:27

    присоединили бы ульяновск к Казани, что бы в Ульяновске открывались новые предприятия, и средняя зарплата была бы как в Казани 80 т.р.

    Неужели нельзя было этот завод сделать в Ульяновске? а тащить в переполненную Казань, или у власти кроме как казани других городов нет?

    Отредактировано: EyeSauronn .~18:34 21.12.18
    #1094561
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